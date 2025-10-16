Protección Civil emite alerta amarilla a nivel nacional por continuidad de lluvias

La Dirección General de Protección Civil declaró alerta amarilla en todo El Salvador ante la persistencia de las lluvias que afectan el territorio nacional. Con esta medida, queda sin efecto la alerta naranja decretada el pasado lunes 13 de octubre.

De acuerdo con el pronóstico del Observatorio Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), las precipitaciones continuarán debido a la influencia de la Zona de Convergencia Intertropical, que se mantiene cercana a las costas de Centroamérica y provoca inestabilidad atmosférica en la región, generando lluvias con actividad eléctrica.

Las autoridades exhortaron a la población a mantener la precaución, especialmente en zonas vulnerables a deslizamientos, inundaciones y caídas de árboles, y a mantenerse informada a través de los canales oficiales.

