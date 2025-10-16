Internacionales
Jovencito finge su propio secuestro con la ayuda de ChatGPT y se dispara en la pierna para mantener el engaño
Un adolescente fue arrestado este martes en EE.UU. acusado de fingir su propio secuestro y dispararse en la pierna para continuar con el engaño.
Caden Speight, de 17 años, fue reportado como desaparecido el 25 de septiembre en el área de Dunnellon, en el centro-norte del estado de Florida. La familia recibió un mensaje de texto de su hijo en el que afirmaba que había sido secuestrado por «cuatro hombres hispanos» tras recibir un disparo. «Necesito ayuda. Me están disparando. Cuatro hispanos armados, camioneta blanca, un solo conductor. Fui golpeado», rezaba el mensaje, compartido por la Oficina del Sheriff del Condado de Marion y citado por la prensa.
La alerta desencadenó un gran despliegue de recursos y personal. Las autoridades encontraron su camioneta abandonada al borde de una carretera con un agujero de bala en el parabrisas. Allí se halló sangre, su teléfono severamente dañado y huellas de bicicleta en las cercanías.
Al día siguiente, los agentes localizaron al adolescente a 40 kilómetros del lugar en donde fue visto por última vez, en posesión de un arma y una bicicleta. Los oficiales observaron que tenía una herida de bala en la pierna, que posteriormente se determinó que era autoinfligida.
Un plan elaborado con la ayuda de ChatGPT
La Policía se percató de inconsistencias en la versión del secuestro cuando un vecino informó haber visto a Speight alejándose de la escena con su bicicleta. Además, se supo que había estado comprando artículos para acampar en un Walmart el día antes de su desaparición y que ya había intentado escaparse en ocasiones anteriores.
Durante la investigación, los agentes accedieron a las búsquedas de ChatGPT del menor, en las que preguntaba cómo recoger sangre sin dolor y sobre cárteles mexicanos.
Pruebas posteriores revelaron que el sospechoso disparó al parabrisas de su camioneta, salpicó una mezcla de sangre y destruyó su propio celular antes de huir del área.
Finalmente, las autoridades concluyeron su investigación y arrestaron a Speight. El joven fue acusado de presentar evidencia falsa, disparar a un vehículo de transporte, hacer un informe de delito falso y posesión de un arma de fuego siendo menor. Hasta el momento se desconoce cuáles fueron los motivos del acusado.
Internacionales
Fuerte corriente de agua provoca el colapso de una vivienda en Nayarit, México
Las intensas lluvias que afectan varios estados de México continúan generando severos daños en la infraestructura. En el municipio de San Blas, estado de Nayarit, una vivienda colapsó luego de ser impactada por una fuerte corriente de agua en la comunidad de Jalcocotán.
Videos difundidos en redes sociales muestran el momento en que el caudal destruye las paredes del inmueble hasta hacerlo ceder por completo. En la zona, efectivos militares verificaron que los residentes fueran evacuados antes del derrumbe.
Autoridades locales mantienen la vigilancia ante el aumento de las lluvias y el riesgo de nuevos incidentes en comunidades vulnerables.
Internacionales
MTV anuncia el cierre de sus canales musicales tras más de cuatro décadas de historia
MTV, la cadena que transformó la manera de ver y vivir la música desde su lanzamiento en 1981, confirmó el cierre definitivo de sus canales musicales MTV 80s, MTV 90s, Club MTV y MTV Live, previsto para finales de 2025.
La decisión responde a la caída sostenida en la audiencia televisiva y al cambio en los hábitos de consumo, pues actualmente la mayoría del público prefiere plataformas digitales como YouTube, Spotify y redes sociales para escuchar música.
Aunque el canal principal MTV HD continuará transmitiendo, su programación se enfocará en reality shows y contenido de entretenimiento, dejando atrás la esencia musical que definió a toda una generación. Con esta medida, la marca cierra un capítulo fundamental en la historia de la cultura pop mundial.