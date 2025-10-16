Nacionales
Camión vuelca y choca contra una ladrillera en San Vicente
Un camión volcó esta tarde sobre la carretera Panamericana, en las cercanías del municipio de Santo Domingo, San Vicente, tras ser supuestamente sacado del carril por una rastra, según el informe preliminar de las autoridades.
El vehículo terminó impactando contra una ladrillera ubicada a la orilla de la vía. Agentes de la Policía Nacional Civil llegaron al lugar para auxiliar a los ocupantes del camión y a los trabajadores del negocio.
Las autoridades exhortaron a los conductores a manejar con precaución para evitar accidentes en la zona..
Protección Civil emite alerta amarilla a nivel nacional por continuidad de lluvias
La Dirección General de Protección Civil declaró alerta amarilla en todo El Salvador ante la persistencia de las lluvias que afectan el territorio nacional. Con esta medida, queda sin efecto la alerta naranja decretada el pasado lunes 13 de octubre.
De acuerdo con el pronóstico del Observatorio Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), las precipitaciones continuarán debido a la influencia de la Zona de Convergencia Intertropical, que se mantiene cercana a las costas de Centroamérica y provoca inestabilidad atmosférica en la región, generando lluvias con actividad eléctrica.
Las autoridades exhortaron a la población a mantener la precaución, especialmente en zonas vulnerables a deslizamientos, inundaciones y caídas de árboles, y a mantenerse informada a través de los canales oficiales.
Alcaldía de San Salvador Centro refuerza planes de limpieza para prevenir emergencias por lluvias
Empleados de la Unidad de Desechos Sólidos de la alcaldía de San Salvador Centro se encuentran activos ante la alerta naranja emitida por Protección Civil debido a las intensas lluvias que afectan el país.
Durante la mañana, los trabajadores realizaron labores de limpieza y fumigación en el río Matalapa, ubicado en el barrio La Vega, donde retiraron grandes cantidades de desechos sólidos que contaminaban el agua y obstruían el flujo, aumentando el riesgo de desbordes que podrían afectar a los habitantes.
Las autoridades municipales hicieron un llamado a la población a evitar tirar basura en la calle, recordando que cada acción tiene consecuencias directas en la seguridad y el bienestar de la comunidad.
VIDEO | Así fue como una mujer agredió a varias pasajeras de la ruta 6
Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que una mujer agrede a varias pasajeras dentro de una unidad del transporte colectivo de la ruta 6, que se dirige hacia Ciudad Futura.
Según denuncias compartidas en redes, la agresora primero golpeó a una mujer al subir al microbús y, posteriormente, atacó a otra pasajera que viajaba con una niña pequeña.
La situación obligó la intervención de agentes policiales, quienes lograron bajar a la mujer de la unidad.
Hasta el momento, las autoridades desconocen los motivos detrás del comportamiento agresivo de la mujer.