Presidente Nayib Bukele enfatiza que las nuevas generaciones deberá evitar «volver al pasado»

El presidente de la República, Nayib Bukele, envió un mensaje a las nuevas generaciones para que asuman la responsabilidad de mantener los avances alcanzados en áreas como la seguridad y la educación, y evitar que el país retroceda.

«Quiero hablarles a ustedes, niños y adolescentes, a la generación que tendrá la enorme responsabilidad de que El Salvador siga avanzando y que nunca más vuelva atrás. Ustedes son los responsables de que El Salvador nunca más vuelva al pasado», expresó el mandatario en un videoclip publicado en su cuenta de X, fragmento de su discurso del Día de la Independencia.

Bukele destacó que la comunidad estudiantil debe aprovechar las oportunidades que brinda el Gobierno, como el acceso a computadoras, entornos seguros para estudiar y espacios para soñar en grande, en el marco de la reconstrucción y modernización de centros escolares a través del programa “Dos Escuelas por Día”, lanzado a inicios de este año.

Además, instó a los estudiantes a respetar, esforzarse, valorar a sus maestros, honrar a sus padres y sentir orgullo por su país, ya que —dijo— ellos serán quienes lleven a El Salvador más lejos de lo que la actual administración pueda lograr.

El mensaje coincide con las recientes medidas impulsadas por la ministra de Educación, Karla Trigueros, para fomentar el orden y la disciplina en los centros educativos públicos.

