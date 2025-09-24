Nacionales
Presidente Nayib Bukele enfatiza que las nuevas generaciones deberá evitar «volver al pasado»
El presidente de la República, Nayib Bukele, envió un mensaje a las nuevas generaciones para que asuman la responsabilidad de mantener los avances alcanzados en áreas como la seguridad y la educación, y evitar que el país retroceda.
«Quiero hablarles a ustedes, niños y adolescentes, a la generación que tendrá la enorme responsabilidad de que El Salvador siga avanzando y que nunca más vuelva atrás. Ustedes son los responsables de que El Salvador nunca más vuelva al pasado», expresó el mandatario en un videoclip publicado en su cuenta de X, fragmento de su discurso del Día de la Independencia.
Bukele destacó que la comunidad estudiantil debe aprovechar las oportunidades que brinda el Gobierno, como el acceso a computadoras, entornos seguros para estudiar y espacios para soñar en grande, en el marco de la reconstrucción y modernización de centros escolares a través del programa “Dos Escuelas por Día”, lanzado a inicios de este año.
Además, instó a los estudiantes a respetar, esforzarse, valorar a sus maestros, honrar a sus padres y sentir orgullo por su país, ya que —dijo— ellos serán quienes lleven a El Salvador más lejos de lo que la actual administración pueda lograr.
El mensaje coincide con las recientes medidas impulsadas por la ministra de Educación, Karla Trigueros, para fomentar el orden y la disciplina en los centros educativos públicos.
Jovencita de 17 años muere en accidente de motocicleta en carretera al Puerto de La Libertad
Una adolescente de 17 años perdió la vida en un accidente de tránsito ocurrido la noche del martes en la carretera que conduce al Puerto de La Libertad, en el sector conocido como la curva de El Papaturro, informó la Policía Nacional Civil (PNC).
De acuerdo con el reporte preliminar, la joven viajaba como pasajera en una motocicleta cuando el conductor perdió el control del vehículo e impactó contra los separadores. El choque provocó que la menor cayera al carril contrario, donde fue atropellada por un automóvil.
El motociclista resultó lesionado y fue trasladado a un centro asistencial. La conductora del vehículo permaneció en el lugar del accidente mientras las autoridades realizaban las investigaciones y regulaban el tránsito en la zona.
FGR capacita a actores clave para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo
La Fiscalía General de la República (FGR) desarrolló la primera jornada del programa de capacitación en medidas contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT), con el objetivo de fortalecer los conocimientos de abogados y notarios en el país.
Durante el encuentro, se profundizó en fundamentos clave, casos prácticos y estrategias para combatir estos delitos. Además, se analizó el contexto internacional y la situación actual del sector legal en materia de prevención, así como las tipologías emergentes, señales de alerta y buenas prácticas, en concordancia con los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
La jornada incluyó un espacio práctico en el que fiscales especializados presentaron casos reales de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en el sector legal, compartiendo lecciones aprendidas y recomendaciones. Personal de la Unidad de Investigación Financiera también expuso sobre identificación de señales de alerta y modus operandi detectados en investigaciones.
La FGR informó que estas capacitaciones continuarán en los próximos días, con el fin de promover la adopción de buenas prácticas en el sector legal y generar un impacto positivo y sostenible en la prevención de estos delitos en El Salvador.
Judicial
Anciano recibe 12 años de cárcel por agresión sexual continuada contra niña en La Libertad
Baltazar Rivera fue sentenciado a 12 años de prisión por haber agredido sexualmente a una niña desde que tenía cinco años. Los abusos se cometieron durante 2016 al 2020 en Sacacoyo, La Libertad Oeste, así lo dictó el Tribunal Primero de Sentencia de Sonsonate.
De acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía, Rivera habitaba en el mismo terreno dónde vivía la víctima y cuando ella salía al sanitario, él la tomaba por la fuerza y la abusaba sexualmente. En otras ocasiones, la obligaba a entrar a su casa para agredirla.
El fiscal del caso informó que Rivera tenía medidas sustitutivas a la detención por orden judicial, sin embargo, durante el juicio fueron revocadas por el referido Tribunal, el cual ordenó su detención al condenarlo por el delito de agresión sexual en menor o incapaz en modalidad continuada.