Negocios
CRIO DISTRIBUIDORES celebró la primera edición del Mezcal LAB Señorío 2025 en San Salvador, destacando la creatividad de los mejores bartenders del país
Con gran entusiasmo y éxito se llevó a cabo la gran final de la competencia organizada por CRIO DISTRIBUIDORES con Mezcal LAB Señorío 2025, un evento que reunió a los 10 bartenders finalistas más destacados de El Salvador, quienes demostraron su talento, técnica y creatividad en torno al arte de la mixología utilizando el icónico Mezcal Señorío.
Celebrada en un ambiente vibrante entre las 3:00 p.m. y las 6:00 p.m., la final contó con la presencia de importantes figuras del sector gastronómico, prensa especializada, gerentes de alimentos y bebidas, dueños de restaurantes, familiares, amigos y entusiastas de la coctelería. Este evento no solo premió el talento local, sino que también rindió homenaje a la versatilidad del mezcal dentro de la coctelería moderna.
Una competencia de tres meses dedicada al mezcal
La competencia Mezcal LAB Señorío 2025 se desarrolló a lo largo de tres meses, con una serie de actividades que reunieron a bartenders, dueños y gerentes de restaurantes, así como a amantes de la mixología de todo el país. El objetivo: destacar las posibilidades del mezcal como un ingrediente estelar dentro de la coctelería contemporánea.
El evento dio inicio el 8 de julio de 2025 en Cheers Luceiro by CRIO, con un lanzamiento oficial que incluyó una cata guiada. Esta experiencia permitió a los asistentes descubrir las notas, aromas y cualidades únicas de Mezcal Señorío, y sirvió como introducción a las bases del concurso, motivando a los participantes a explorar nuevas propuestas con este destilado.
Más que una competencia: un impulso a la cultura del mezcal
Desde su concepción, Mezcal LAB Señorío ha buscado no solo premiar a los mejores talentos, sino también educar e inspirar a la industria sobre el valor cultural y gastronómico del mezcal. A lo largo del certamen, los tragos finalistas fueron promovidos y comercializados, generando una conexión auténtica entre bartenders, público y la tradición oaxaqueña que representa Mezcal Señorío.
Con esta primera edición en El Salvador, la marca junto a CRIO DISTRIBUIDORES reafirma su compromiso con la tradición, innovación y creatividad, posicionando al mezcal como una bebida que trasciende fronteras y conecta con nuevas generaciones.
Un jurado de alto nivel
La evaluación de los participantes estuvo a cargo de un jurado de renombre internacional, compuesto por:
- Cristina Casado, Directora Comercial de Mezcales Casa Armando, con más de 20 años de experiencia en el rubro y jurado en competencias internacionales.
- Jose Goytte, Brand Ambassador de Crio DISTRIBUIDORES, con amplia trayectoria en la industria de bebidas en El Salvador, Panamá y Venezuela.
- Joe Romero, Gerente de Alimentos & Bebidas del Hotel Hyatt Centric San Salvador, con experiencia en cadenas como Marriott, Meliá y Hyatt.
- Vincent Boutinaud, Chef Ejecutivo y Gerente de Alimentos & Bebidas del Hotel Real Intercontinental San Salvador, con más de 40 años de experiencia en alta gastronomía.
Dos rondas, diez talentos, una sola pasión: el mezcal
La competencia se estructuró en dos rondas de cinco participantes cada una. Cada bartender tuvo un tiempo definido para preparar con sus ingredientes, elaborar su coctel de autor y responder preguntas del jurado tras la degustación.
Se evaluaron aspectos como la creatividad, presentación, técnica y manejo del mezcal. Entre rondas, los asistentes disfrutaron de un menú en tres tiempos, música ambiental y entrevistas en vivo, generando una atmósfera cálida y profesional.
Un cierre con sabor a triunfo
Tras una intensa jornada de competencia, el jurado deliberó y anunció a los ganadores, reconociendo no solo a los tres primeros lugares, sino también a todos los finalistas por su alto nivel de desempeño.
El evento concluyó con palabras de agradecimiento por parte de los organizadores de CRIO DISTRIBUIDORES, reafirmando la visión de Mezcal Señorío: seguir creando espacios que celebren el talento, la cultura y la innovación, posicionando al mezcal como un ingrediente estrella de la coctelería internacional.
Una fotografía oficial con los bartenders, jurado y equipo organizador selló el éxito de esta memorable primera edición en El Salvador.
Empresarial
Quadient llega a El Salvador con soluciones inteligentes para transformar la experiencia del cliente
Diversos estudios globales confirman que la personalización es uno de los factores clave para el éxito empresarial en la era digital. En este contexto, Quadient, líder global en soluciones de gestión de comunicaciones con el cliente (CCM), llega a El Salvador con una propuesta innovadora que permite a las organizaciones modernizar y personalizar cada interacción con sus usuarios.
En un entorno de negocios cada vez más competitivo y digitalizado, Quadient ofrece una plataforma centralizada, flexible y de fácil integración que ayuda a las empresas a evolucionar hacia una comunicación más estratégica, ágil y centrada en el cliente.
La solución permite unificar sistemas heredados y modernos bajo una arquitectura robusta que optimiza la eficiencia operativa, reduce costos y garantiza coherencia en todos los canales de comunicación: desde correspondencia impresa hasta interacciones digitales en tiempo real.
La inteligencia artificial juega un papel clave en esta transformación. Tecnologías como el procesamiento del lenguaje natural, los chatbots, el análisis de sentimiento y la predicción del comportamiento permiten automatizar y optimizar la experiencia del cliente, garantizando rapidez, personalización multicanal y una interacción más inteligente.
Uno de los pilares de la plataforma es su interfaz gráfica intuitiva, que otorga autonomía a las áreas de negocio para crear, editar y gestionar comunicaciones sin depender exclusivamente de TI. Esto acelera los tiempos de respuesta, fomenta la colaboración entre departamentos y fortalece la agilidad empresarial.
“Las organizaciones necesitan herramientas que no solo respondan al presente, sino que las preparen para el futuro. Quadient permite que las empresas salvadoreñas evolucionen hacia una comunicación más estratégica, ágil y centrada en el cliente”, afirmó Mirian Alas, Gerente General de PBS El Salvador.
Con sede en Francia y presencia en más de 90 países, Quadient atiende a más de 440,000 clientes en sectores como servicios financieros, telecomunicaciones, retail, salud y sector público. Su enfoque en innovación, automatización y experiencia del cliente la posiciona como un referente global en la transformación digital de las organizaciones.
En El Salvador, Quadient es distribuido por PBS, lo que garantiza disponibilidad local y soporte especializado para acompañar a las empresas en su proceso de transformación digital.
Empresarial
Banco CUSCATLAN inicia operaciones en Guatemala
Guatemala da la bienvenida a una nueva propuesta bancaria que transformará el panorama financiero nacional.
Banco CUSCATLAN Guatemala inicia operaciones como parte de una decidida estrategia de expansión regional liderada por Inversiones Cuscatlán Centroamérica. Este lanzamiento oficial es resultado directo de la visión estratégica de Inversiones Cuscatlán y de su modelo de negocio centrado en el cliente, materializado a través de la adquisición del 100 % de las acciones de Banco Inmobiliario.
Este lanzamiento consolida una trayectoria de crecimiento e internalización comprobada: en El Salvador, Banco CUSCATLAN ha sido reconocido como el Mejor Banco del país en 2024 por Latin Finance, Euromoney, The Banker y Global Finance, destacando por su liderazgo en vivienda, tarjetas de crédito y transformación digital; mientras que en Honduras, en tan solo dos años de operación, logró posicionarse como el banco de mayor crecimiento del país en el 2024, demostrando la efectividad y solidez de su modelo regional. Guatemala se suma ahora a esta historia con una propuesta bancaria moderna, cercana y digital, diseñada para transformar la experiencia financiera de los guatemaltecos
Federico Nasser Facussé, Presidente de Inversiones Cuscatlán Centroamérica, comento: «La culminación de esta transacción representa un paso importante en nuestra estrategia de crecimiento en la región. Agradecemos a los reguladores la confianza depositada en nosotros y reafirmamos nuestro compromiso de ofrecer productos y servicios financieros innovadores en Guatemala. Nuestro enfoque principal es apoyar los sueños de nuestros clientes, generando desarrollo sostenible y a largo plazo en cada país donde operamos porque creemos en Guatemala y creemos en Centroamérica».
Por su parte Rafael Buonafina, Gerente General comento: “En Banco CUSCATLAN Guatemala creemos que una sonrisa también es parte del servicio financiero. Nos mueve el compromiso de brindar una atención cercana, humana y con excelencia, respaldada por productos innovadores y soluciones que realmente acompañan a nuestros clientes en cada etapa de su vida financiera”
Banco CUSCATLAN Guatemala inicia operaciones con una infraestructura robusta: 48 agencias, 31 agentes bancarios y cobertura nacional a través de la red 5B, con más de 2,700 cajeros automáticos. También se lanza oficialmente la nueva App Cuscatlán 3.0, una plataforma digital de última generación ya consolidada en El Salvador y Honduras.
La estrategia en Guatemala se enfoca en el fortalecimiento de la banca de personas, el impulso a la banca PYME y la innovación constante en productos y servicios, ofreciendo una banca cercana, moderna, completa y especializada al servicio de los guatemaltecos.
Empresarial
Visa nombra a Nuno Lopes Alves como Presidente Regional de América Latina y el Caribe
Lopes Alves sucederá a Eduardo Coello, quien asumirá el cargo de Chairman de Visa en la región
Rodrigo Cury es promovido a Vicepresidente Sénior, Gerente General para Brasil
Visa (NYSE:V) anunció hoy el nombramiento de Nuno Lopes Alves como nuevo Presidente Regional para América Latina y el Caribe. Lopes Alves sucede a Eduardo Coello, quien asumirá un nuevo cargo como Chairman para la región. Visa también anunció que Rodrigo Cury ha sido promovido a Gerente General para Brasil.
Lopes Alves aportará a su rol más de 25 años de experiencia en banca, pagos y consultoría. Con ocho años en Visa, en su rol más reciente se desempeñó como Gerente General en Brasil, donde lideró desde el 2021 la transformación del negocio en uno de los mercados de pagos más dinámicos y cambiantes del mundo. Se incorporó a Visa en 2017 para llevar adelante el desarrollo de negocios en Brasil y posteriormente fue Gerente General de la Región Andina, impulsando el crecimiento de Visa en Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Anteriormente, Lopes Alves desarrolló su carrera con una experiencia diversificada, en consultoría y finanzas, ocupando cargos de liderazgo en multinacionales como Accenture y Barclays.
Lopes Alves estará basado en Miami y asumirá su nuevo cargo el 1 de octubre. Reportará a Oliver Jenkyn, Presidente de Grupo, Mercados Globales de Visa. Eduardo Coello, quien llegó a Visa hace más de dos décadas y ha liderado América Latina y el Caribe desde 2015, apoyará esta transición mientras asume su nuevo rol de Chairman. En este nuevo puesto, Coello liderará compromisos estratégicos clave con funcionarios de gobierno y líderes de la industria. También será asesor especial en desarrollo de talento de líderes y en optimización de modelos operativos.
“Estamos agradecidos con Eduardo por todo lo que ha hecho para el crecimiento de nuestro negocio durante su extraordinaria carrera de más de 25 años en Visa y contamos con la continuidad de sus contribuciones en su nuevo cargo como Chairman de Visa en la región”, dijo Oliver Jenkyn, Presidente de Grupo, Mercados Globales de Visa. “Eduardo es un líder ejemplar que ha desarrollado un equipo de talento sólido. Al mismo tiempo, no podríamos estar más complacidos de que Nuno lidere nuestro negocio en América Latina y el Caribe. Es un líder innovador y estratégico, con sólidas relaciones con clientes y una clara comprensión de cómo el comercio está preparado para cambiar a medida que entramos en una nueva y emocionante era en el sector de pagos”.
Rodrigo Cury, con más de 25 años de experiencia en roles de liderazgo de bancos y pagos, asumirá su nuevo cargo liderando el negocio de Visa en Brasil el 1 de octubre. Continuará basado en São Paulo, desde donde lideró el desarrollo de negocios para bancos privados y adquirentes en Brasil desde que se sumó a la empresa en 2024.