Presidente Bukele reitera que Asamblea Legislativa tiene entrampados los fondos para las alcaldías

El Presidente de la República, Nayib Bukele, reiteró que el atraso en las trasferencias económicas a las alcaldías se debe a una “crisis de caja” generada por la pandemia de COVID-19, que podría resolverse si los diputados de la Asamblea Legislativa desentrampan los $3 mil millones que aprobaron en abril pasado.

El Gobierno lleva un atraso de cuatro meses en el pago de las transferencias del Fondo de Desarrollo Económico y Social (FODES) a las 262 alcaldías, sin embargo, el mandatario salvadoreño no aprueba los mecanismos de presión como los cierres de calles que implementaron trabajadores de las alcaldías gobernadas por los partidos FMLN y ARENA.

Con las acciones de protesta callejera a quien dañan es al mismo pueblo salvadoreño y no al Gobierno.

Bukele dijo que no era la primera vez que se registran atrasos en el pago del FODES, recordó que en años pasados ya había ocurrido, la diferencia es que el país no pasaba por la peor pandemia en la historia.

“En nuestro gobierno no atrasamos el FODES, porque no es correcto, lo que ocurre es que estamos en pandemia, las economías más grandes del mundo las ha puesto de rodillas y El Salvador no es la excepción”, expresó el Presidente de la República a través de una entrevista telefónica en el Noticiero El Salvador.

En el decreto 608 aprobado en abril pasado por los diputados de la Asamblea Legislativa se establece un monto de $30 millones para las alcaldías, esos recursos siguen entrampados por los diputados.

El Gobierno del Presidente Bukele visualizó las crisis que se generaría por la pandemia y fue por eso que se solicitó la aprobación de $3 mil millones de dólares que servirían para enfrentar la pandemia y sus repercusiones, de ese dinero solo ha sido desembolsado $300 millones.