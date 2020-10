Presidente Bukele cuestiona a Raúl Melara por no actuar contra alcaldes señalados en actos ilegales y sí contra el ministro de Hacienda

El presidente Nayib Bukele cuestionó al fiscal general de la República, Raúl Melara, por la investigación anunciada por el impago de salarios a todo el personal de la Asamblea Legislativa de El Salvador.

El fiscal Melara aseguró, ante una pregunta, que si la Fiscalía encuentra comisión de delitos, procedería un proceso de antejuicio. La investigación se abriría contra el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya por posible incumplimiento de deberes.

“Durante años tocan el salario de miles de empleados municipales, millones de dólares en retenciones indebidas, miles de familias afectadas por años y @MelaraRaul en total silencio. Tocan el salario de los diputados y en menos de 24 horas @MelaraRaul ya habla de antejuicio”. Nayib Bukele, presidente de El Salvador.

La apertura de la investigación obedece a un aviso interpuesto este 1 de octubre por la junta directiva de la Asamblea Legislativa. Los diputados creen que puede haber delitos de actos arbitrarios o desobediencia.

Bukele señaló al fiscal general de creer que “hay ciudadanos de primera y de segunda clase”.

“@MelaraRaul, en mi despacho, me comentaste de alcaldes que tenían MESES aplicando retenciones indebidas a miles de trabajadores, que no querías proceder contra ellos y buscabas que los apoyáramos para que pudieran pagar. ¿Y ahora, por un atraso de 1 día, hablas de antejuicio?”, publicó el presidente Bukele en su cuenta de Twitter. Al respecto, Rolando Castro, ministro de Trabajo respaldó los cuestionamientos del presidente Bukele hacia el fiscal general de la República a quien el funcionario ha trasladado varias demandas de trabajadores contra alcaldes que retienen cuotas laborales y a la fecha no se han resuelto.

“Ahhhhh así es esto entonces, para el Ministro @AlejandroZelay9 hay que procesarlo y para Mushondt es de buscar ayudarles, que bueno saber cómo actúa”, escribió Castro en la red social Twitter

El fiscal general le respondió.

“No, @nayibbukele, para mí todos los ciudadanos son iguales. Parece usted el experto en señalar a otros y cubrir a los suyos aunque atropellen la ley. No hay que ser tan obvio”, público Raúl Melara.

