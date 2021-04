Policía presenta a homicidas de repartidores de comida rápida en Lourdes, Colón

Encuentran el cuerpo de una salvadoreña, que murió degollada, dentro de una camioneta Ford Explorer color verde, que fue lanzada a un barranco de 20 metros de altura, en el municipio de Amozoc, de Puebla, en México.

El hallazgo habría sido realizado el día de ayer, en la carretera de Santa Cruz Alpuyeca, de la mencionada localidad de Puebla.

Miembros del Sistema de Urgencias Medicas Avanzadas (SUMA) y Protección Civil Municipal, ubicaron el cuerpo, que poseía una profunda herida en el cuello.

La mujer fue identificada como Adela Paz López de 45 años de edad, quien había emprendido desde hace dos años su pequeño negocio de tienda y librería en la zona de San Salvador Chachapa.

Los vecinos de Adela, en México, la describen como una persona muy amable, e indican que ella siempre recordaba a su hijo quien pertenecía a las filas de la Policía Auxiliar, quien habría muerto en diciembre del 208, en un enfrentamiento mientras resguardaba un tren.

Los familiares y amigos cercanos lamentan el asesinato de la fémina, e indican que ela irradiaba mucha alegría, subía videos cantando en plataforma de TikTok y se mostraba optimista a pesar de la perdida irreparable de su hijo.

«No se lo merecía, no era la forma, no tenia porqué hacerlo, quitarle la vida de esta manera. Parte de su vida a sus familiares es de gente mediocre, gente sin escrúpulos, gente que no se merece nada», dijo Betty Flores, amiga cercana de la compatriota fallecida.

Flores lamentó la perdida de Adela, y pide justicia a las autoridades mexicanas, para que capture al principal autor de este crimen.

El feminicidio habría ocurrido en manos de su pareja sentimental, también salvadoreño, identificado como Vidal de los Ángeles Hernández Mejía, quien se encuentra prófugo de la justicia.

Según las autoridades de Puebla, Mejía tiene antecedentes penales, sin embargo no detallaron mayores detalles.