Nacionales
PNC detiene a dos conductores por manejar bajo los efectos del alcohol
La Policía Nacional Civil (PNC) informó la detención de dos personas por conducción peligrosa durante las últimas horas.
Wilson Ovidio Juárez Olmedo, quien conducía un cabezal, dio positivo a la prueba de alcoholemia con 235° de alcohol. Fue intervenido en el kilómetro 69 de la carretera que conecta Metapán con Santa Ana.
Por su parte, Aníbal López López conducía una motocicleta con 162° de alcohol y provocó un accidente al colisionar con un vehículo en el kilómetro 72 de la carretera Longitudinal del Norte, en Chalatenango.
Ambos serán procesados judicialmente por los delitos cometidos.
Por conducción peligrosa detuvimos a 2 personas durante la noche y madrugada:
▪️Wilson Ovidio Juárez Olmedo, manejaba un cabezal y dio positivo a la prueba de alcotest, con 235° de alcohol.
Fue intervenido sobre el km 69 de la carretera que conduce de Metapán hacia Santa Ana.… pic.twitter.com/zzKoUIdMfC
— PNC El Salvador (@PNCSV) September 26, 2025
Nacionales
Hombre detenido por chocar su vehículo contra ambulancia en El Congo, Santa Ana
Carlos Roberto Samayoa, de 52 años, fue capturado luego de colisionar su vehículo contra una ambulancia mientras conducía bajo los efectos del alcohol, con un nivel de 210°.
El accidente dejó a dos mujeres lesionadas que viajaban en la ambulancia; además, Samayoa agredió a una de ellas. Ambas fueron trasladadas a un centro asistencial para recibir atención médica.
El hecho ocurrió en El Congo, Santa Ana Este. Samayoa será remitido por los delitos de lesiones, lesiones culposas y conducción peligrosa.
Nacionales
Capturan a sujeto tras lesionar a su madre de 61 años en Santa Ana
La Policía Nacional Civil (PNC) arrestó a Ismael Eliseo Mancía Marín, de 41 años, acusado de lesionar a su madre de 61 años en la comunidad Santa Rita, en Santa Ana Oeste.
De acuerdo con el informe policial, el sujeto, bajo los efectos del alcohol, empujó a la víctima y le propinó varios puñetazos en el rostro y la cabeza.
La mujer recibió atención en el lugar, mientras que Mancía Marín será procesado por el delito de lesiones.
Nacionales
VIDEO | Adulto mayor muere al caer de vehículo en movimiento en Santiago Nonualco
Un hombre identificado como Florencio Campos, de aproximadamente 80 años, perdió la vida ayer jueves tras caer de un vehículo en marcha en el que viajaba como pasajero.
El hecho ocurrió sobre la carretera que conecta San Antonio Arriba con Santiago Nonualco, a la altura del barrio San Agustín.
De acuerdo con versiones preliminares, el vehículo se detuvo luego del percance y los demás pasajeros intentaron auxiliar al adulto mayor, pero ya no presentaba signos vitales.
Autoridades llegaron al lugar para procesar la escena y realizar el reconocimiento correspondiente.