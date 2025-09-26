PNC detiene a dos conductores por manejar bajo los efectos del alcohol

La Policía Nacional Civil (PNC) informó la detención de dos personas por conducción peligrosa durante las últimas horas.

Wilson Ovidio Juárez Olmedo, quien conducía un cabezal, dio positivo a la prueba de alcoholemia con 235° de alcohol. Fue intervenido en el kilómetro 69 de la carretera que conecta Metapán con Santa Ana.

Por su parte, Aníbal López López conducía una motocicleta con 162° de alcohol y provocó un accidente al colisionar con un vehículo en el kilómetro 72 de la carretera Longitudinal del Norte, en Chalatenango.

Ambos serán procesados judicialmente por los delitos cometidos.

