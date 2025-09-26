Negocios
BANCO CUSCATLAN, UNO y PRONTO regalarán pases para concierto exclusivo de Sebastián Yatra
Los clientes de estas tres grandes marcas tendrán la oportunidad de asistir completamente gratis al concierto exclusivo del cantante colombiano en El Salvador el próximo 22 de noviembre.
Para ser una de las 7,000 personas que disfrutarán de los éxitos del intérprete de “Tacones Rojos” en un show único en el Gimnasio Nacional, los clientes deberán seguir las dinámicas de las marcas participantes:
En el caso de los clientes de Banco CUSCATLAN, deberán inscribirse en el chatbot de la promoción escaneando el código QR ubicado en sus agencias, página web o redes sociales, donde tendrán la opción de participar en tres dinámicas para ganar:
- Reto de Ahorro: Los primeros 175 clientes que abran una nueva cuenta (Cuenta Ya, Cuenta de Ahorro, Corriente, Futuro, Súper Depósito, Cuenta Remesera o Cuenta Niu) con un monto de US$10,000 o más, o que realicen depósitos similares en sus cuentas existentes, y mantengan los fondos depositados hasta el 31 de octubre de 2025, recibirán dos entradas para el concierto en localidad VIP. Aquellos clientes que abran cuentas participantes por montos de US$2,000 a US$9,999 también podrán participar en un sorteo, acumulando puntos electrónicos por cada US$50 de depósito o incremento en efectivo en su cuenta aperturada o existente y poder ser unos de los clientes ganadores de 2 entradas cada uno al concierto en localidad VIP.
- Reto de Compras: Al realizar compras con Tarjetas de Crédito y Débito emitidas por Banco CUSCATLAN, los clientes obtendrán un número electrónico por cada US$50.00 en compras, para participar en el sorteo. Cada ganador recibirá 2 entradas en localidad general.
- Reto de Extrafinanciamiento: Quienes contraten y desembolsen un Extrafinanciamiento o Traslado de Saldo por US$1,000 o más durante la vigencia de la promoción, recibirán un número electrónico por cada US$1,000 dólares desembolsados para participar en el sorteo de entradas. Cada ganador recibirá 2 entradas en localidad general.
En el caso de los clientes de Estaciones de Servicio UNO y Tiendas PRONTO para ganarse su lugar en este gran concierto, podrán acumular 6 puntos por cada 1 galón de combustible servido; o 1 punto por cada US$2.00 en consumo en tiendas.
Los clientes podrán elegir la localidad para el concierto y al acumular puntos por compras de combustibles o consumos en tiendas necesarios para ganar los pases, recibirán su confirmación por correo para canjear sus entradas en Smart Ticket hasta agotar existencias.
A continuación, se detalla la tabla de canje de puntos para ganar pases en Estaciones UNO o Tiendas Pronto:
“Es importante destacar que, independientemente el tipo de producto con el que participen deben inscribirse escaneando el Código QR para registrarse en la promoción, ya que en caso sean ganadores, recibirán electrónicamente sus entradas únicamente quienes se hayan inscrito para disfrutar de este gran espectáculo exclusivo que hemos preparado para nuestros clientes”, Dijo Isabel Giammattei, Gerente de Mercadeo y Estrategia Comercial de Banco CUSCATLAN.
“Participar en nuestra promoción es sumamente sencillo, por lo que invitamos a todos los salvadoreños a llenar su tanque con nosotros y comprar todo lo que necesiten en nuestras Tiendas Pronto para acumular puntos y asegurar cuanto antes la localidad de su preferencia en este concierto que estamos seguros será inolvidable para todos”, dijo Liliana Dutriz, Coordinadora de Mercadeo de UNO y Pronto.
En el caso de Banco CUSCATLAN, los ganadores tendrán un plazo máximo de tres días calendario a partir de la notificación que han sido ganadores para poder reclamar su premio a través del chatbot habilitado para esta promoción. Para más información puede contactar al 2212-2000.
Los clientes de Estaciones de Servicio UNO y Tiendas PRONTO tendrán 48 horas luego de haber alcanzado el total de sus puntos para retirar sus entradas. Los clientes pueden consultar más información en sus redes sociales durante la vigencia de la promoción.
Banco CUSCATLAN financia Áltimo Medical Center en Santa Ana
El nuevo referente en salud privada en la “Ciudad Morena” es el primero en su categoría y abrió sus puertas estableciendo un nuevo estándar en la atención médica privada en la zona occidental del país.
Con una inversión superior a los $4 millones entre fondos propios y financiamiento de Banco CUSCATLAN, Áltimo Medical Center ha sido diseñado para responder a la creciente demanda de cirugías electivas y servicios hospitalarios privados de primer nivel.
“Hemos trabajado desde 2022 en esta idea que se cristaliza hoy. Nuestro centro médico ha sido pensado para brindar la mejor atención, con altos niveles de calidad y servicios que nada deben envidiarles a los países más desarrollados” mencionó el doctor Salvador Rodríguez, Presidente de la sociedad inversora.
El modelo de negocio se basa en cuatro pilares estratégicos: calidez y servicio médico con calidad humana, inversión en tecnología con equipo moderno, profesionales altamente capacitados y cómodas instalaciones que garantizan seguridad tanto a pacientes como cirujanos.
“En Banco CUSCATLAN velamos por crear valor de forma responsable para nuestros clientes y para nuestro país. Financiar este tipo de proyectos reafirma esta visión , ya que apoyando a inversionistas con el capital necesario para la operación de este centro médico de primer nivel, estamos contribuyendo a brindar acceso a mejores condiciones de vida para las familias de la zona occidental de nuestro país”, dijo Patricia de Fuentes Gerente de Banca Comercial de Banco CUSCATLAN.
El impacto de este nuevo centro médico trasciende del sector salud a la esfera económica: durante la construcción se generaron 1,700 empleos temporales y ya con el inicio de operaciones de Áltimo Medical Center se creando cerca de 60 empleos permanentes, con un efecto multiplicador a los diversos proveedores de insumos médicos aportando al desarrollo económico de la región.
“Áltimo Medical Center cuenta con la más alta tecnología médica, así como con personal que ha sido sometido a capacitación para brindar una atención humanizada a nuestros pacientes” mencionó el doctor Christian Hernández, Director Médico del nosocomio. El centro cuenta con laboratorio clínico, área de atención prehospitalaria, tres quirófanos debidamente equipados y 21 habitaciones diseñadas para la mayor comodidad del paciente y se tiene proyectado desarrollar una nueva etapa de expansión a futuro.
CRIO DISTRIBUIDORES celebró la primera edición del Mezcal LAB Señorío 2025 en San Salvador, destacando la creatividad de los mejores bartenders del país
Con gran entusiasmo y éxito se llevó a cabo la gran final de la competencia organizada por CRIO DISTRIBUIDORES con Mezcal LAB Señorío 2025, un evento que reunió a los 10 bartenders finalistas más destacados de El Salvador, quienes demostraron su talento, técnica y creatividad en torno al arte de la mixología utilizando el icónico Mezcal Señorío.
Celebrada en un ambiente vibrante entre las 3:00 p.m. y las 6:00 p.m., la final contó con la presencia de importantes figuras del sector gastronómico, prensa especializada, gerentes de alimentos y bebidas, dueños de restaurantes, familiares, amigos y entusiastas de la coctelería. Este evento no solo premió el talento local, sino que también rindió homenaje a la versatilidad del mezcal dentro de la coctelería moderna.
Una competencia de tres meses dedicada al mezcal
La competencia Mezcal LAB Señorío 2025 se desarrolló a lo largo de tres meses, con una serie de actividades que reunieron a bartenders, dueños y gerentes de restaurantes, así como a amantes de la mixología de todo el país. El objetivo: destacar las posibilidades del mezcal como un ingrediente estelar dentro de la coctelería contemporánea.
El evento dio inicio el 8 de julio de 2025 en Cheers Luceiro by CRIO, con un lanzamiento oficial que incluyó una cata guiada. Esta experiencia permitió a los asistentes descubrir las notas, aromas y cualidades únicas de Mezcal Señorío, y sirvió como introducción a las bases del concurso, motivando a los participantes a explorar nuevas propuestas con este destilado.
Más que una competencia: un impulso a la cultura del mezcal
Desde su concepción, Mezcal LAB Señorío ha buscado no solo premiar a los mejores talentos, sino también educar e inspirar a la industria sobre el valor cultural y gastronómico del mezcal. A lo largo del certamen, los tragos finalistas fueron promovidos y comercializados, generando una conexión auténtica entre bartenders, público y la tradición oaxaqueña que representa Mezcal Señorío.
Con esta primera edición en El Salvador, la marca junto a CRIO DISTRIBUIDORES reafirma su compromiso con la tradición, innovación y creatividad, posicionando al mezcal como una bebida que trasciende fronteras y conecta con nuevas generaciones.
Un jurado de alto nivel
La evaluación de los participantes estuvo a cargo de un jurado de renombre internacional, compuesto por:
- Cristina Casado, Directora Comercial de Mezcales Casa Armando, con más de 20 años de experiencia en el rubro y jurado en competencias internacionales.
- Jose Goytte, Brand Ambassador de Crio DISTRIBUIDORES, con amplia trayectoria en la industria de bebidas en El Salvador, Panamá y Venezuela.
- Joe Romero, Gerente de Alimentos & Bebidas del Hotel Hyatt Centric San Salvador, con experiencia en cadenas como Marriott, Meliá y Hyatt.
- Vincent Boutinaud, Chef Ejecutivo y Gerente de Alimentos & Bebidas del Hotel Real Intercontinental San Salvador, con más de 40 años de experiencia en alta gastronomía.
Dos rondas, diez talentos, una sola pasión: el mezcal
La competencia se estructuró en dos rondas de cinco participantes cada una. Cada bartender tuvo un tiempo definido para preparar con sus ingredientes, elaborar su coctel de autor y responder preguntas del jurado tras la degustación.
Se evaluaron aspectos como la creatividad, presentación, técnica y manejo del mezcal. Entre rondas, los asistentes disfrutaron de un menú en tres tiempos, música ambiental y entrevistas en vivo, generando una atmósfera cálida y profesional.
Un cierre con sabor a triunfo
Tras una intensa jornada de competencia, el jurado deliberó y anunció a los ganadores, reconociendo no solo a los tres primeros lugares, sino también a todos los finalistas por su alto nivel de desempeño.
El evento concluyó con palabras de agradecimiento por parte de los organizadores de CRIO DISTRIBUIDORES, reafirmando la visión de Mezcal Señorío: seguir creando espacios que celebren el talento, la cultura y la innovación, posicionando al mezcal como un ingrediente estrella de la coctelería internacional.
Una fotografía oficial con los bartenders, jurado y equipo organizador selló el éxito de esta memorable primera edición en El Salvador.
Quadient llega a El Salvador con soluciones inteligentes para transformar la experiencia del cliente
Diversos estudios globales confirman que la personalización es uno de los factores clave para el éxito empresarial en la era digital. En este contexto, Quadient, líder global en soluciones de gestión de comunicaciones con el cliente (CCM), llega a El Salvador con una propuesta innovadora que permite a las organizaciones modernizar y personalizar cada interacción con sus usuarios.
En un entorno de negocios cada vez más competitivo y digitalizado, Quadient ofrece una plataforma centralizada, flexible y de fácil integración que ayuda a las empresas a evolucionar hacia una comunicación más estratégica, ágil y centrada en el cliente.
La solución permite unificar sistemas heredados y modernos bajo una arquitectura robusta que optimiza la eficiencia operativa, reduce costos y garantiza coherencia en todos los canales de comunicación: desde correspondencia impresa hasta interacciones digitales en tiempo real.
La inteligencia artificial juega un papel clave en esta transformación. Tecnologías como el procesamiento del lenguaje natural, los chatbots, el análisis de sentimiento y la predicción del comportamiento permiten automatizar y optimizar la experiencia del cliente, garantizando rapidez, personalización multicanal y una interacción más inteligente.
Uno de los pilares de la plataforma es su interfaz gráfica intuitiva, que otorga autonomía a las áreas de negocio para crear, editar y gestionar comunicaciones sin depender exclusivamente de TI. Esto acelera los tiempos de respuesta, fomenta la colaboración entre departamentos y fortalece la agilidad empresarial.
“Las organizaciones necesitan herramientas que no solo respondan al presente, sino que las preparen para el futuro. Quadient permite que las empresas salvadoreñas evolucionen hacia una comunicación más estratégica, ágil y centrada en el cliente”, afirmó Mirian Alas, Gerente General de PBS El Salvador.
Con sede en Francia y presencia en más de 90 países, Quadient atiende a más de 440,000 clientes en sectores como servicios financieros, telecomunicaciones, retail, salud y sector público. Su enfoque en innovación, automatización y experiencia del cliente la posiciona como un referente global en la transformación digital de las organizaciones.
En El Salvador, Quadient es distribuido por PBS, lo que garantiza disponibilidad local y soporte especializado para acompañar a las empresas en su proceso de transformación digital.