Nacionales
Mujer muere tras ser arrollada en Ciudad Delgado
Una mujer perdió la vida la mañana de este miércoles tras ser arrollada en Ciudad Delgado, en el kilómetro 5 ½ de la carretera Troncal del Norte, en el tramo que va de San Salvador hacia Apopa.
Según reportes preliminares, la víctima intentaba cruzar la vía cuando fue impactada por un automóvil.
El Viceministerio de Transporte (VMT) mantuvo el tránsito parcialmente cerrado en la zona y brindó orientación a los conductores. Por su parte, la División de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Civil (PNC) se presentó en el lugar para investigar las circunstancias del accidente y determinar si se trató de una imprudencia del conductor o del peatón.
Nacionales
El Salvador registra 18 días sin homicidios en septiembre
El Salvador continúa con una tendencia positiva en materia de seguridad, al registrar 18 días sin homicidios en lo que va del mes de septiembre, según cifras oficiales de la Policía Nacional Civil (PNC) publicadas este miércoles.
De acuerdo con los datos, el martes 23 de septiembre cerró sin víctimas de homicidio, sumando a los días 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21 y 22, alcanzando un total de 222 jornadas con cero homicidios desde el 1 de enero de 2025.
La PNC destacó que esta tendencia se mantiene gracias a estrategias implementadas por la gestión del presidente Nayib Bukele, como el Plan Control Territorial y el régimen de excepción, bajo los cuales el país acumula un total de 1,020 días sin homicidios desde su implementación.
Nacionales
Jovencita de 17 años muere en accidente de motocicleta en carretera al Puerto de La Libertad
Una adolescente de 17 años perdió la vida en un accidente de tránsito ocurrido la noche del martes en la carretera que conduce al Puerto de La Libertad, en el sector conocido como la curva de El Papaturro, informó la Policía Nacional Civil (PNC).
De acuerdo con el reporte preliminar, la joven viajaba como pasajera en una motocicleta cuando el conductor perdió el control del vehículo e impactó contra los separadores. El choque provocó que la menor cayera al carril contrario, donde fue atropellada por un automóvil.
El motociclista resultó lesionado y fue trasladado a un centro asistencial. La conductora del vehículo permaneció en el lugar del accidente mientras las autoridades realizaban las investigaciones y regulaban el tránsito en la zona.
Nacionales
Presidente Nayib Bukele enfatiza que las nuevas generaciones deberá evitar «volver al pasado»
El presidente de la República, Nayib Bukele, envió un mensaje a las nuevas generaciones para que asuman la responsabilidad de mantener los avances alcanzados en áreas como la seguridad y la educación, y evitar que el país retroceda.
«Quiero hablarles a ustedes, niños y adolescentes, a la generación que tendrá la enorme responsabilidad de que El Salvador siga avanzando y que nunca más vuelva atrás. Ustedes son los responsables de que El Salvador nunca más vuelva al pasado», expresó el mandatario en un videoclip publicado en su cuenta de X, fragmento de su discurso del Día de la Independencia.
Bukele destacó que la comunidad estudiantil debe aprovechar las oportunidades que brinda el Gobierno, como el acceso a computadoras, entornos seguros para estudiar y espacios para soñar en grande, en el marco de la reconstrucción y modernización de centros escolares a través del programa “Dos Escuelas por Día”, lanzado a inicios de este año.
Además, instó a los estudiantes a respetar, esforzarse, valorar a sus maestros, honrar a sus padres y sentir orgullo por su país, ya que —dijo— ellos serán quienes lleven a El Salvador más lejos de lo que la actual administración pueda lograr.
El mensaje coincide con las recientes medidas impulsadas por la ministra de Educación, Karla Trigueros, para fomentar el orden y la disciplina en los centros educativos públicos.