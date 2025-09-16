Nacionales
Muere víctima de accidente tras varios días en estado crítico
Este martes se confirmó la muerte de César Orlando Gómez González, quien resultó gravemente herido en el accidente de tránsito registrado el pasado 11 de septiembre en el kilómetro 34 de la carretera Panamericana.
El percance vial involucró a un camión recolector de desechos sólidos de la alcaldía de Cuscatlán Sur. Según los reportes preliminares, el exceso de velocidad, la distracción al volante y el pavimento liso por las lluvias habrían sido las causas del siniestro.
La noticia ha causado pesar entre familiares, amigos y conocidos de Gómez, quienes mantenían la esperanza de su recuperación.
Allanan tienda en Santa Tecla usada como fachada para tráfico de drogas
Un operativo conjunto de la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fiscalía General de la República (FGR) permitió la captura de Erick Alexander Mira Henríquez, acusado de tráfico y venta de drogas, tras un allanamiento en su vivienda, ubicada en el sector El Trébol de Santa Tecla, La Libertad.
Durante el procedimiento se incautaron 65 paquetes de marihuana, con un peso total de 2,230 gramos y un valor aproximado de $7,871.9. Además, se decomisó un fusil AK47 sin munición, una pistola calibre 9 mm con cargador y 15 cartuchos, así como dos celulares, una laptop, una balanza digital y un reloj tipo reloj.
La FGR informó que Mira será entregado a los tribunales correspondientes y enfrentará cargos por tráfico ilícito de drogas, tenencia y portación ilegal de armas de fuego, así como tenencia y portación ilegal de armas de guerra.
PNC captura a tres conductores ebrios en Chalatenango y Santa Ana
La Policía Nacional Civil (PNC) reportó la captura de tres sujetos que conducían en estado de ebriedad y provocaron accidentes de tránsito en diferentes puntos de Chalatenango y Santa Ana.
El primero fue identificado como Walter Amílcar Rodríguez Guardado, de 48 años, quien perdió el control de su vehículo e impactó contra una cuneta en el kilómetro 58 ½ de la carretera Longitudinal del Norte, en San Bartolo, Chalatenango. La prueba de alcotest arrojó 182 grados de alcohol.
En Santa Ana fue detenido Denis Alexander Ramírez Vega, de 27 años, luego de causar un accidente en la calle que conduce del Lago de Coatepeque al distrito de El Congo. El test de alcoholemia determinó que manejaba con 136 grados de alcohol.
El tercer arresto se realizó en La Palma, Chalatenango, donde Nelson Abel Galdámez, de 24 años, provocó un percance que dejó a un hombre lesionado. El alcotest marcó 175 grados de alcohol.
Los tres detenidos serán procesados por conducción peligrosa, mientras que Ramírez y Galdámez enfrentarán además cargos por lesiones culposas.
Seis lesionados en choque entre camión y bus en Santa Ana
La mañana de este martes se registró un accidente de tránsito en el kilómetro 81 ½ de la carretera Panamericana, a la altura del distrito El Porvenir, en Santa Ana Oeste, que dejó como saldo seis personas lesionadas.
Según la Policía Nacional Civil (PNC), el percance ocurrió cuando un camión colisionó contra la parte trasera de una unidad de la ruta 282 del transporte colectivo.
Las víctimas, todas ocupantes del camión, fueron trasladadas a un centro hospitalario para recibir atención médica inmediata.
Agentes de la PNC se presentaron al lugar para ordenar el tráfico y realizar las investigaciones correspondientes sobre las causas del accidente.