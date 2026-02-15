Connect with us

Nacionales

Motociclista lesionado en Apopa

Publicado

Hace 14 minutos

el

Un motociclista resultó gravemente lesionado la mañana de este día tras sufrir un impacto frontal con otra motocicleta sobre la carretera hacia Nejapa, frente al rastro municipal, en el distrito de Apopa, San Salvador.

Socorristas de Comandos de Salvamento, seccional Apopa, acudieron de inmediato al lugar tras recibir la alerta. Al evaluar al paciente, confirmaron que presentaba un trauma craneoencefálico severo (TCE), por lo que fue estabilizado en la escena para luego ser trasladado de urgencia hacia el ISSS Apopa, donde quedó bajo atención médica especializada.

Las autoridades reiteran el llamado a los conductores, especialmente a motociclistas, a manejar con precaución y respetar las normas de tránsito para evitar este tipo de accidentes.

Nacionales

Confusión en Cabañas: reportan a hombre como fallecido, pero solo estaba bajo efectos del alcohol

Publicado

Hace 35 minutos

el

15 febrero, 2026

Por

Momentos de confusión se registraron en el cantón Agua Zarca, jurisdicción de Guacotecti, en el departamento de Cabañas, luego de que socorristas recibieran un reporte que alertaba sobre una persona aparentemente fallecida en la vía pública.

Elementos de Comandos de Salvamento se desplazaron hasta la zona y, al realizar la evaluación correspondiente, constataron que el hombre se encontraba con vida. Según el informe preliminar, presentaba un fuerte estado de ebriedad, lo que habría generado la alarma entre los habitantes del sector.

Tras verificar sus signos vitales, los socorristas brindaron asistencia y apoyo al hombre para evitar mayores riesgos, garantizando su bienestar y procurando que pudiera retirarse del lugar sin complicaciones.

Nacionales

Motociclista lesionado tras fuerte accidentarse en bulevar Venezuela

Publicado

Hace 56 minutos

el

15 febrero, 2026

Por

Un motociclista resultó lesionado la tarde de este día tras perder el control de su vehículo al tomar una curva sobre el bulevar Venezuela, a la altura del barrio San Esteban.

Socorristas que atendieron la emergencia en el lugar evaluaron al conductor y confirmaron que presentaba lesiones de consideración, por lo que será trasladado al Hospital Nacional Zacamil para recibir atención médica especializada.

Mientras tanto, autoridades de tránsito permanecen en la zona regulando el paso vehicular y brindando apoyo a los equipos de emergencia, con el objetivo de garantizar la seguridad y agilizar la circulación.

Jetset

Shakira invita a sus fans a llevar banderas para celebrar un año de su gira en El Salvador

Publicado

Hace 19 horas

el

14 febrero, 2026

Por

La cantante colombiana Shakira ofrecerá la noche de este 14 de febrero su cuarto concierto como parte de su residencia en El Salvador, en una fecha que marca además el primer aniversario de su gira mundial Las Mujeres No Lloran.

El espectáculo promete ser especial, ya que se cumplen 365 días desde el inicio del tour internacional. A través de sus redes sociales, la artista agradeció a sus seguidores por el respaldo recibido durante este año de presentaciones.

“Celebrando un año desde que comenzó la gira. Gracias a mi manada por hacerme tan feliz estos 365 días”, expresó la intérprete.

Como parte de la celebración, la artista invitó a sus fanáticos a llevar la bandera de su país de origen para convertir la velada en una fiesta multicultural.

“Mañana nos vemos. Les propongo que cada uno traiga la bandera del país del que viene. ¡Armemos una fiesta este sábado celebrando quiénes somos!”, escribió la cantante, conocida también como “La Loba”.

Se espera que el concierto reúna a seguidores nacionales e internacionales, quienes acompañarán a la artista en esta fecha significativa de su gira.

