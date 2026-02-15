Confusión en Cabañas: reportan a hombre como fallecido, pero solo estaba bajo efectos del alcohol

Nacionales
Nacionales
Motociclista lesionado en Apopa
Un motociclista resultó gravemente lesionado la mañana de este día tras sufrir un impacto frontal con otra motocicleta sobre la carretera hacia Nejapa, frente al rastro municipal, en el distrito de Apopa, San Salvador.
Socorristas de Comandos de Salvamento, seccional Apopa, acudieron de inmediato al lugar tras recibir la alerta. Al evaluar al paciente, confirmaron que presentaba un trauma craneoencefálico severo (TCE), por lo que fue estabilizado en la escena para luego ser trasladado de urgencia hacia el ISSS Apopa, donde quedó bajo atención médica especializada.
Las autoridades reiteran el llamado a los conductores, especialmente a motociclistas, a manejar con precaución y respetar las normas de tránsito para evitar este tipo de accidentes.
Nacionales
Motociclista lesionado tras fuerte accidentarse en bulevar Venezuela
Un motociclista resultó lesionado la tarde de este día tras perder el control de su vehículo al tomar una curva sobre el bulevar Venezuela, a la altura del barrio San Esteban.
Socorristas que atendieron la emergencia en el lugar evaluaron al conductor y confirmaron que presentaba lesiones de consideración, por lo que será trasladado al Hospital Nacional Zacamil para recibir atención médica especializada.
Mientras tanto, autoridades de tránsito permanecen en la zona regulando el paso vehicular y brindando apoyo a los equipos de emergencia, con el objetivo de garantizar la seguridad y agilizar la circulación.
Jetset
Shakira invita a sus fans a llevar banderas para celebrar un año de su gira en El Salvador
La cantante colombiana Shakira ofrecerá la noche de este 14 de febrero su cuarto concierto como parte de su residencia en El Salvador, en una fecha que marca además el primer aniversario de su gira mundial Las Mujeres No Lloran.
El espectáculo promete ser especial, ya que se cumplen 365 días desde el inicio del tour internacional. A través de sus redes sociales, la artista agradeció a sus seguidores por el respaldo recibido durante este año de presentaciones.
“Celebrando un año desde que comenzó la gira. Gracias a mi manada por hacerme tan feliz estos 365 días”, expresó la intérprete.
Como parte de la celebración, la artista invitó a sus fanáticos a llevar la bandera de su país de origen para convertir la velada en una fiesta multicultural.
“Mañana nos vemos. Les propongo que cada uno traiga la bandera del país del que viene. ¡Armemos una fiesta este sábado celebrando quiénes somos!”, escribió la cantante, conocida también como “La Loba”.
Se espera que el concierto reúna a seguidores nacionales e internacionales, quienes acompañarán a la artista en esta fecha significativa de su gira.