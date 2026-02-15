Motociclista lesionado tras fuerte accidentarse en bulevar Venezuela

La cantante colombiana Shakira ofrecerá la noche de este 14 de febrero su cuarto concierto como parte de su residencia en El Salvador, en una fecha que marca además el primer aniversario de su gira mundial Las Mujeres No Lloran.

El espectáculo promete ser especial, ya que se cumplen 365 días desde el inicio del tour internacional. A través de sus redes sociales, la artista agradeció a sus seguidores por el respaldo recibido durante este año de presentaciones.

“Celebrando un año desde que comenzó la gira. Gracias a mi manada por hacerme tan feliz estos 365 días”, expresó la intérprete.

Como parte de la celebración, la artista invitó a sus fanáticos a llevar la bandera de su país de origen para convertir la velada en una fiesta multicultural.

“Mañana nos vemos. Les propongo que cada uno traiga la bandera del país del que viene. ¡Armemos una fiesta este sábado celebrando quiénes somos!”, escribió la cantante, conocida también como “La Loba”.

Se espera que el concierto reúna a seguidores nacionales e internacionales, quienes acompañarán a la artista en esta fecha significativa de su gira.

