Una pizza, dos sonrisas y toda una vida juntos: la tierna imagen que dejó San Valentín
Entre flores, globos y cenas elaboradas que marcaron la celebración del 14 de febrero, una imagen sencilla se abrió paso como una de las postales más emotivas de la jornada. En ella, una pareja de esposos de avanzada edad comparte una pizza sentados en la acera, ajenos al bullicio y concentrados únicamente en su mutua compañía.
La escena, captada sin artificios ni poses preparadas, retrata un instante cotidiano cargado de significado. Ella sostiene la caja abierta; él sonríe mientras toma una rebanada. Sus miradas, serenas y cómplices, hablan de años compartidos, de desafíos superados y de un afecto que ha aprendido a expresarse en los detalles más simples.
Lejos de los escenarios lujosos o de las demostraciones ostentosas, la fotografía evoca la esencia más genuina del amor: permanecer. Permanecer cuando pasan las décadas, cuando cambian las circunstancias y cuando la celebración ya no depende de grandes gestos, sino de la certeza de estar juntos.
La imagen, difundida en redes sociales, ha sido interpretada por muchos como un recordatorio de que el romanticismo no tiene fecha de caducidad. Con respeto a la intimidad de la pareja, la escena trasciende lo individual y se convierte en símbolo universal: el amor también se celebra en una acera, compartiendo una pizza y la tranquilidad de saberse acompañados.
En un día asociado al consumo y a las expectativas, esta postal devuelve la mirada hacia lo esencial: el verdadero privilegio no está en el lugar ni en el precio, sino en la posibilidad de seguir escribiendo, juntos, una misma historia.
Motociclista lesionado en Apopa
Un motociclista resultó gravemente lesionado la mañana de este día tras sufrir un impacto frontal con otra motocicleta sobre la carretera hacia Nejapa, frente al rastro municipal, en el distrito de Apopa, San Salvador.
Socorristas de Comandos de Salvamento, seccional Apopa, acudieron de inmediato al lugar tras recibir la alerta. Al evaluar al paciente, confirmaron que presentaba un trauma craneoencefálico severo (TCE), por lo que fue estabilizado en la escena para luego ser trasladado de urgencia hacia el ISSS Apopa, donde quedó bajo atención médica especializada.
Las autoridades reiteran el llamado a los conductores, especialmente a motociclistas, a manejar con precaución y respetar las normas de tránsito para evitar este tipo de accidentes.
Motociclista lesionado tras fuerte accidentarse en bulevar Venezuela
Un motociclista resultó lesionado la tarde de este día tras perder el control de su vehículo al tomar una curva sobre el bulevar Venezuela, a la altura del barrio San Esteban.
Socorristas que atendieron la emergencia en el lugar evaluaron al conductor y confirmaron que presentaba lesiones de consideración, por lo que será trasladado al Hospital Nacional Zacamil para recibir atención médica especializada.
Mientras tanto, autoridades de tránsito permanecen en la zona regulando el paso vehicular y brindando apoyo a los equipos de emergencia, con el objetivo de garantizar la seguridad y agilizar la circulación.