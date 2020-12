Ministro de Trabajo ordena cierre de cervecería La 20 por no seguir protocolos de bioseguridad

El Ministro de Trabajo, Rolando Castro, lanzó anoche el Plan de Verificación contra la Trata de Personas y el Trabajo Infantil, que se concretó con la inspección en diferentes bares y restaurantes de San Salvador.

El ministro cuestionó una serie de incumplimientos de algunos empresarios en la administración de estos negocios y anunció que el plan continuará. “Andamos haciendo inspecciones nocturnas y no hay equipos de bioseguridad, no hay distanciamiento social, no hay pago de salario justo, no hay pago de horas extras, no hay pago de nocturnidad”, afirmó en su cuenta de Twitter.

Castro dirigió personalmente algunas visitas a los negocios nocturnos encontrando en uno de ellos diversas deficiencias en materia laboral, por lo cual ordenó su cierre temporal.

Se trata de la Cervecería La 20 ubicada en la colonia San Benito donde encontró que los trabajadores no contaban con el equipo de bioseguridad necesario para evitar el contagio del Covid-19, además no había distanciamiento social entre las mesas de los clientes.

En dicho centro de esparcimiento, el equipo técnico del Ministerio de Trabajo también descubrió que no existe una compensación justa de salarios, los trabajadores no reciben el pago de horas extras ni tampoco de nocturnidad.