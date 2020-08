Ministro de Defensa: “No hubo operación militar el 9 de febrero en Asamblea Legislativa”

Francis Merino Monroy, ministro de la Defensa Nacional, confirmó este viernes 9 de febrero de 2020 no hubo una operación militar en la Asamblea Legislativa, como lo han supuesto los diputados del primer Órgano del Estado y que dio lugar a una interpelación del funcionario este viernes.

“El 9 de febrero no se realizó una operación militar. No había objetivos militares que conquistar, ya estamos claros pueblo salvadoreño, que la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) no ha realizado una operación militar; la institución que orgullosamente lidero, no ha estado en campaña militar desde el 16 de enero de 1992”, afirmó el ministro Merino Monroy, durante la interpelación en la Asamblea.

El ministro Merino Monroy es uno de los titulares mejor evaluados en el Gobierno del Presidente Nayib Bukele, por su destacada labor al frente de la institución que representa y sobre todo, el desempeño mostrado en la emergencia por la pandemia del Covid-19.

El ministro de Defensa explicó, durante la interpelación, que fue el Estado Mayor Presidencial quien tuvo como misión el 9 de febrero, garantizar la seguridad física del Presidente de República y Comandante General de la Fuerza Armada, Nayib Bukele, por lo que reiteró que “nunca existió tal actividad (operación militar), porque no fue la Fuerza Armada la institución responsable del dispositivo de Seguridad, sino el Estado Mayor Presidencial”, señaló.

Además, agregó que todas las acciones realizadas ese día fueron cumpliendo los parámetros que la Ley manda, pues la finalidad del Estado Mayor Presidencial es asegurar la vida del Presidente de la República.

Merino Monroy sostuvo además que la labor de la FAES es “defender la soberanía del territorio nacional y a poyar a la población en casos de desastres”, como se ha venido haciendo hasta el momento y señaló que la institución continuará apoyando a la población, en tanto sea afectada por situaciones adversas, como en el caso de la pandemia y desastres. El funcionario acudió a la cita impuesta por los diputados acompañado de sus asesores y respaldado por el ministro de Gobernación, Mario Durán, y la Comisionada Presidencial para Operaciones y Gabinete de Gobierno, Carolina Recinos, entre otros funcionarios de Gobierno.