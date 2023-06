Mauricio Funes admite que Sánchez Cerén es su vecino en Nicaragua

Desde que el expresidente Salvador Sánchez Cerén comenzó a ser investigado este huyó de El Salvador y, en un primer momento, incluso sus allegados negaron que estuviera en Nicaragua, algo que finalmente después se supo y, por si algunos tenían dudas, el también expresidente Mauricio Funes lo confirmó.

Funes no solo confirmó que Cerén esté en el mismo país que él, sino que además dio a conocer que son vecinos.

“Sánchez Cerén también está siendo acusado de desviar recursos públicos y de lavar dinero de la Partida de Gastos Reservados, y aquí está, aquí está en Nicaragua, y es vecino mío. No se pronuncia, no habla, no dice nada, no le interesa”, expresó Funes por medio de uno de sus videos publicados en sus redes sociales.

En El Salvador, la Fiscalía General de la República (FGR) acusa al exmandatario salvadoreño por los delitos de lavado de dinero y activos y peculado, junto a 16 exempleados de Casa Presidencial y personas particulares, quienes entre 2016 y 2019 se apropiaron ilegalmente fondos públicos, por lo que están acusados de peculado y lavado de dinero y activos.

