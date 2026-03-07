La guerra se extiende, mientras más naciones europeas se involucran

El perímetro de la guerra emprendida por Estados Unidos e Israel contra Irán se ensanchó considerablemente en las últimas horas, al extenderse de Chipre a las aguas de Sri Lanka pasando por Turquía y Azerbaiyán, lo que obliga a muchos países de la Unión Europea y a otros vecinos a plantearse su postura ante el conflicto.

El desarrollo más espectacular tuvo lugar el miércoles con el ataque a una fragata iraní por parte de un submarino estadounidense frente a Sri Lanka, no lejos de las costas de India, causando la muerte de decenas de marineros iraníes en lo que constituye una primicia para Estados Unidos desde 1945.

Unas horas después, Turquía, país miembro de la OTAN, anunció que sistemas de defensa aérea de la Alianza Atlántica habían derribado un misil balístico procedente de Irán que se dirigía hacia su territorio.

No está claro que Turquía haya sido atacada deliberadamente, pero el ministro turco de Relaciones Exteriores, Hakan Fidan, declaró a su homólogo iraní durante una llamada telefónica que «toda medida susceptible de provocar una escalada del conflicto debía evitarse».

Ayer, el enclave de Najicheván en Azerbaiyán fue alcanzado por dos drones iraníes, uno de ellos en un aeropuerto. Bakú prometió que este ataque no quedaría «sin respuesta», aunque Israel negó estar detrás.

Por su parte, Chipre —país de la Unión Europea— vio drones dirigirse contra una base propiedad del Reino Unido en su territorio y Líbano fue arrastrado a la guerra por ataques de Hezbolá, aliado de Irán contra Israel, que respondió invadiendo el país.

El ministro de Defensa del Reino Unido, John Healey, llegó ayer a Chipre para abordar el «refuerzo» en seguridad ante el descontento en la isla.

Reino Unido enviará cuatro aviones de combate Typhoon «adicionales» a Catar para reforzar sus «operaciones defensivas». Helicópteros Wildcat, armados con misiles antidrones, deben llegar hoy a Chipre.

Por su parte, España anunció este jueves el envío a Chipre de una fragata. Italia anunció igualmente el envío de medios navales al país insular, miembro de la UE.

Aviones militares de Estados Unidos «de apoyo» fueron autorizados a utilizar una base militar francesa, informó ayer el ejército francés.

Escalada horizontal

La acción de Hezbolá en coordinación con Irán «sugiere una voluntad de ampliar el campo de batalla y aumentar la presión sobre Israel», estima el centro de investigación estadounidense Soufan Center.

Este fenómeno es a veces llamado «escalada horizontal» por los especialistas. La guerra se extiende ya sea mediante la apertura de nuevos teatros de operaciones o mediante nuevos tipos de acción, como el bloqueo del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz.

La mayoría de estas extensiones geográficas de la zona de conflicto fueron decididas por Irán. «Es curioso que Irán ataque urbi et orbi, apuntando a posibles aliados o a países potencialmente neutrales. Quizá el cálculo sea adoptar una estrategia indirecta para paralizar la economía mundial y elevar el costo de la guerra para Estados Unidos», se pregunta una fuente militar europea. Pero esta estrategia corre el riesgo de atraer a nuevos beligerantes.

