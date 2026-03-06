Gobierno de Trump autoriza venta de oro de Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que sólo una «rendición incondicional» de Irán pondrá fin a la guerra, cuando se cumple casi una semana del inicio del conflicto en Oriente Medio.

La guerra, desatada el sábado tras una ofensiva israeloestadounidense contra la república islámica, se amplió a todo Oriente Medio debido a las múltiples represalias de Teherán

«No habrá ningún acuerdo con Irán salvo la RENDICIÓN INCONDICIONAL!», escribió este viernes Trump en su plataforma Truth Social.

Luego, añadió el mandatario, tras la elección de un «líder(es) GRANDIOSO(S) Y ACEPTABLE(S)», Washington trabajará con sus aliados «para sacar a Irán del borde de la destrucción, haciéndolo económicamente más grande, mejor y más fuerte que nunca».

«MAKE IRAN GREAT AGAIN (MIGA)», escribió sobre el futuro del país, haciendo un paralelismo con su lema MAGA, Make America Great Again (Devolverle la grandeza a Estados Unidos).

Esta guerra arrastró a naciones más allá de la región, sacudió los sectores energéticos y de transporte del mundo y llevó incluso el caos a zonas habitualmente pacíficas alrededor del Golfo.

«Todos los ataques ilegales en Oriente Medio y más allá están causando un sufrimiento y un daño enormes a la población civil de toda la región, y suponen un grave riesgo para la economía mundial, especialmente para las personas más vulnerables», advirtió por su parte el viernes el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres.

«La situación podría salirse de control. Es hora de detener los combates y entablar negociaciones diplomáticas serias», añadió.

En Teherán, en la tarde del viernes, se oyeron nuevas y potentes explosiones, en el este de la capital, objetivo de ataques frecuentes en los últimos días.

Espesas columnas de humo negro se elevaban sobre los edificios, según constataron periodistas de AFP.

Durante el día, en el primer viernes de oración desde la muerte del ayatolá Alí Jamenei, multitudes de hombres y mujeres vestidos de negro salieron a la calle, algunos con banderas iraníes, otros con retratos del líder supremo fallecido en el primer día del conflicto.

La capital iraní se vio sacudida por fuertes explosiones, según periodistas de AFP que describieron los bombardeos de la jornada como los más intensos hasta ahora en la capital.

«La ciudad se vació, mucha gente se fue», aseguró a AFP Robert, de 60 años, un empresario de Teherán, que cruzó la frontera entre Irán y Armenia. «Se oyen explosiones (…) al menos 5 o 6 veces al día».

La agencia iraní Irna da cuenta de un balance de 1.230 muertos desde el sábado, cifras que AFP no pudo verificar.

El ejército israelí dijo que este viernes atacó «más de 400 objetivos» en Irán, en varias regiones del país, un cifra similar a la de otros días.

La respuesta de Irán a los ataques israeloestadounidenses está afectando a sus vecinos del Golfo, especialmente a los que albergan bases e intereses de Estados Unidos.

Arabia Saudita y Catar anunciaron el viernes haber repelido ataques con drones y misiles contra bases aéreas. En Baréin, un hotel y varios edificios fueron golpeados.

Trece personas, entre ellas siete civiles, murieron en los países del Golfo, incluida una niña de 11 años en Kuwait. En Israel, 10 personas fallecieron, según las autoridades.

En Líbano, arrastrado al conflicto cuando el grupo proiraní Hezbolá atacó a Israel para «vengar» la muerte de Jamenei, el balance de los bombardeos israelíes no deja de aumentar: al menos 217 personas fallecieron y casi 800 resultaron heridas desde el lunes, según las autoridades.

Imágenes de AFPTV mostraban edificios destrozados y vehículos calcinados en el sur de la capital libanesa tras una noche de intensos bombardeos contra este bastión del grupo chiita Hezbolá.

Hezbolá por su parte sigue lanzando cohetes contra Israel, 70 el viernes, según el ejército israelí, que por su parte afirmó haber atacado «500 objetivos» en Líbano desde el lunes y haber matado a «70 terroristas» del grupo chiita.

Según el Consejo Noruego para Refugiados (NRC), unas 300.000 personas se vieron forzadas a desplazarse en Líbano desde el lunes, un movimiento masivo que podría llevar a una «catástrofe humanitaria», afirmó el primer ministro libanés, Nawaf Salam.

Las organizaciones internacionales también se preguntan qué ocurrió con un bombardeo de una escuela de Minab, en Irán, el primer día del conflicto y que según Teherán habría causado la muerte de 150 personas.

El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, pidió una investigación «rápida» y con «total transparencia» después de que el New York Times reveló que pudo tratarse de un ataque estadounidense.

Ni Estados Unidos ni Israel han dicho que estuvieran detrás del ataque.

Estas confrontaciones han trastocado profundamente los mercados económicos mundiales, mientras su duración sigue siendo incierta.

El estrecho de Ormuz, clave en el Golfo y por donde normalmente transita el 20% del petróleo y el gas natural licuado mundial, sigue siendo de facto intransitable desde que los Guardianes de la Revolución aseguraron tener el control «total» el miércoles.

