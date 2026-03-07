Internacionales
Indonesia prohibirá el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años
El Gobierno de Indonesia anunció el viernes que prohibirá el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años, por el riesgo que suponen, según él, la pornografía, el ciberacoso, el fraude en línea y la dependencia a internet.
El anuncio llegó después de que varios países, empezando por Australia, tomaran medidas similares o empezaran a debatir cambios en su legislación para restringir el uso de las redes sociales entre los adolescentes.
«Las cuentas pertenecientes a niños de menos 16 años en las plataformas de alto riesgo comenzarán a ser desactivadas, empezando por YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live y Roblox», declaró la ministra de Comunicaciones, Meutya Hafid, en un comunicado.
El gobierno interviene «para que los padres ya no tengan que luchar solos contra los gigantes de los algoritmos», agregó, y precisó que la medida entrará en vigor el 28 de marzo.
La prohibición se implementará por etapas «hasta que todas las plataformas cumplan con sus obligaciones», indicó la ministra.
La AFP se puso en contacto con TikTok Indonesia y con Google Indonesia pero, de momento, no hicieron comentarios al respecto.
Meutya Hafid señaló que el gobierno de Yakarta es consciente de que la nueva reglamentación «podría causar algunas molestias iniciales» a los usuarios en Indonesia, pero defendió que «se trata de la mejor medida (…) a tomar en este periodo de emergencia digital».
«Tomamos esta medida para retomar el control del futuro de nuestros niños. Queremos que la tecnología humanice a los seres humanos y que no sacrifique a nuestros niños», añadió.
En diciembre, Australia ordenó a TikTok, YouTube y otras redes sociales que suprimieran las cuentas de menores de 16 años; y en Francia, los diputados aprobaron un proyecto de ley para que esas plataformas se prohíban a los menores de 15.
Dinamarca, Grecia y España presionan también a nivel de la Unión Europea (UE) para que se lleve a cabo una acción similar.
Esta semana se puso en marcha un comité de expertos en la UE destinado a abordar la cuestión de si se deben prohibir o no las redes sociales a los menores.
India confirmó recientemente que contempla emprender medidas similares para proteger a los menores de abusos en línea.
Trump dice a CNN que Cuba «va a caer dentro de poco»
El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró este viernes que «Cuba va a caer dentro de poco», en una entrevista por teléfono con el canal de noticias CNN en la que destacó los éxitos militares de su segundo mandato.
«Cuba también va a caer. Tienen muchísimas ganas de alcanzar un acuerdo», dijo sobre el gobierno comunista de La Habana. «Quieren hacer un trato, así que voy a poner a (el secretario de Estado) Marco (Rubio) allí y veremos cómo resulta», añadió.
CNN’s Dana Bash reporting on a conversation she recently had with President Trump: «He quickly turned to Cuba. He said without being asked, ‘Cuba is going to fall pretty soon.'»
— Breaking911 (@Breaking911) March 6, 2026
Las relaciones entre Washington y la isla atraviesan un nuevo periodo de turbulencias en las últimas semanas.
Tras el derrocamiento y la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses a principios de enero, Estados Unidos exigió y obtuvo del poder interino en Caracas que suspendiera los suministros de petróleo a su aliada Cuba.
«Tenemos mucho tiempo, pero Cuba está lista, después de 50 años», dijo Trump a CNN, en referencia a las décadas de gobierno comunista en la isla tras la revolución liderada por Fidel Castro en 1959.
Un día antes, el presidente había asegurado en la Casa Blanca que estaba centrado en la ofensiva lanzada contra Irán la semana pasada, pero que era solo una «cuestión de tiempo» antes de que los cubanos que abandonaron la isla pudieran regresar.
El bloqueo energético impuesto de facto por Washington a Cuba, donde no ha entrado ningún petrolero desde el 9 de enero, ha agravado la larga crisis económica y los apagones recurrentes que afronta la población.
Amenaza además con asestar un golpe fatal al turismo, la segunda fuente de divisas de la isla después de la exportación de servicios médicos.
La guerra se extiende, mientras más naciones europeas se involucran
El perímetro de la guerra emprendida por Estados Unidos e Israel contra Irán se ensanchó considerablemente en las últimas horas, al extenderse de Chipre a las aguas de Sri Lanka pasando por Turquía y Azerbaiyán, lo que obliga a muchos países de la Unión Europea y a otros vecinos a plantearse su postura ante el conflicto.
El desarrollo más espectacular tuvo lugar el miércoles con el ataque a una fragata iraní por parte de un submarino estadounidense frente a Sri Lanka, no lejos de las costas de India, causando la muerte de decenas de marineros iraníes en lo que constituye una primicia para Estados Unidos desde 1945.
Unas horas después, Turquía, país miembro de la OTAN, anunció que sistemas de defensa aérea de la Alianza Atlántica habían derribado un misil balístico procedente de Irán que se dirigía hacia su territorio.
No está claro que Turquía haya sido atacada deliberadamente, pero el ministro turco de Relaciones Exteriores, Hakan Fidan, declaró a su homólogo iraní durante una llamada telefónica que «toda medida susceptible de provocar una escalada del conflicto debía evitarse».
Ayer, el enclave de Najicheván en Azerbaiyán fue alcanzado por dos drones iraníes, uno de ellos en un aeropuerto. Bakú prometió que este ataque no quedaría «sin respuesta», aunque Israel negó estar detrás.
Por su parte, Chipre —país de la Unión Europea— vio drones dirigirse contra una base propiedad del Reino Unido en su territorio y Líbano fue arrastrado a la guerra por ataques de Hezbolá, aliado de Irán contra Israel, que respondió invadiendo el país.
El ministro de Defensa del Reino Unido, John Healey, llegó ayer a Chipre para abordar el «refuerzo» en seguridad ante el descontento en la isla.
Reino Unido enviará cuatro aviones de combate Typhoon «adicionales» a Catar para reforzar sus «operaciones defensivas». Helicópteros Wildcat, armados con misiles antidrones, deben llegar hoy a Chipre.
Por su parte, España anunció este jueves el envío a Chipre de una fragata. Italia anunció igualmente el envío de medios navales al país insular, miembro de la UE.
Aviones militares de Estados Unidos «de apoyo» fueron autorizados a utilizar una base militar francesa, informó ayer el ejército francés.
Escalada horizontal
La acción de Hezbolá en coordinación con Irán «sugiere una voluntad de ampliar el campo de batalla y aumentar la presión sobre Israel», estima el centro de investigación estadounidense Soufan Center.
Este fenómeno es a veces llamado «escalada horizontal» por los especialistas. La guerra se extiende ya sea mediante la apertura de nuevos teatros de operaciones o mediante nuevos tipos de acción, como el bloqueo del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz.
La mayoría de estas extensiones geográficas de la zona de conflicto fueron decididas por Irán. «Es curioso que Irán ataque urbi et orbi, apuntando a posibles aliados o a países potencialmente neutrales. Quizá el cálculo sea adoptar una estrategia indirecta para paralizar la economía mundial y elevar el costo de la guerra para Estados Unidos», se pregunta una fuente militar europea. Pero esta estrategia corre el riesgo de atraer a nuevos beligerantes.
Gobierno de Trump autoriza venta de oro de Venezuela
El gobierno de Donald Trump emitió este viernes (06.03.2026) un permiso de venta de parte del oro venezolano para las transacciones con la empresa estatal minera Minerven o sus filiales, en una nueva flexibilización de las sanciones de Washington contra Caracas desde el arresto de Nicolás Maduro a comienzos de año.
La licencia solo permite por ahora los intercambios a través de Estados Unidos y para empresas radicadas en el país, las cuales están autorizadas a reexportar el metal precioso. Además, prohíbe las transacciones hacia Irán, Corea del Norte, Rusia, China y Cuba, una condición que ya se aplica a las ventas de petróleo venezolano.
Estados Unidos ya volvió a autorizar la exportación de petróleo venezolano, pero mantiene el control sobre el proceso, ya que los ingresos por la venta de crudo deben depositarse en un fondo supervisado por el Departamento del Tesoro y actualmente radicado en Qatar. Esto también se aplicará a las ventas de oro.
Régimen de Venezuela y Estados Unidos reanudan relaciones diplomáticas
La licencia se conoce después de que el secretario del Interior del gobierno de Trump, Doug Burgum, concluyera el jueves una visita de dos días a Venezuela y ambos países anunciaran el restablecimiento de los lazos diplomáticos.
Burgum, quien durante la visita mantuvo conversaciones con la encargada interina Delcy Rodríguez, exvicepresidenta de Maduro, dijo que decenas de empresas habían expresado interés en invertir en Venezuela.
La administración Trump administra de facto Venezuela y controla los vastos recursos naturales del país tras la detención de Maduro. El país caribeño es muy rico en petróleo y minerales como oro y diamantes, así como bauxita, coltán y otros materiales raros usados para fabricar computadoras y teléfonos móviles.