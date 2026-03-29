Nacionales
MARN prevé viento, altas temperaturas y lluvias puntuales en el país
En la mañana, el cielo se estará despejado. En la tarde, se prevé cielo poco nublado en las zonas central y oriental, con lluvias puntuales en zonas altas. En la noche, se espera que el cielo esté poco nublado sobre todo en la zona oriental, sin lluvias.
Vientos Nortes y norestes, con velocidades entre 10 y 30 km/h y ráfagas ocasionales entre 40 y 65 km/h, más notables en zonas altas y descampadas del occidente del país.
El ambiente se mantendrá cálido durante el día y primeras horas de la noche, refrescando hacia la madrugada del lunes 30 de marzo.
Sistema de Alta Presión ubicado en la costa Este de Estados Unidos, se combina con el flujo del este y orienta Vientos Nortes y norestes. Aporta humedad desde el Mar Caribe y con ello la posibilidad de lluvias puntuales en zonas de altas del país.
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Joven motociclista muere tras chocar contra un árbol
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VIDEO | Así fue el rescate de un surfista en playa San Blas
Agentes de la Policía de Turismo (POLITUR) rescataron a un joven surfista que fue arrastrado mar adentro tras no tomar las debidas precauciones mientras practicaba este deporte en la costa salvadoreña.
El hecho ocurrió en aguas profundas de la playa San Blas, ubicada en el Puerto de La Libertad, donde el joven se encontraba surfeando antes de presentar dificultades para regresar a la orilla.
De acuerdo con la Policía Nacional Civil, el rescate fue ejecutado con el apoyo del equipo acuático, logrando poner a salvo al surfista y trasladarlo a tierra firme sin que se reportaran mayores complicaciones.
“Con el apoyo del equipo acuático se logró el rescate y llevarlo a tierra firme”, detalló la institución a través de sus redes sociales.
Las autoridades reiteraron el llamado a la población a extremar medidas de precaución al ingresar al mar, especialmente durante la temporada vacacional.
En el marco del Plan Verano 2026, más de 100 mil elementos de la Policía Nacional Civil, Cuerpo de Bomberos, Viceministerio de Transporte y demás instituciones que integran el Sistema Nacional de Protección Civil se encuentran desplegados a nivel nacional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los salvadoreños y turistas.
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Vicepresidente Ulloa se reúne con el Nuncio Apostólico al cierre de su misión en el país
El Vicepresidente Félix Ulloa, recibió al Nuncio Apostólico, Monseñor Luigi Roberto Cona, en el marco de la culminación de su misión en El Salvador.
Durante el encuentro, el Vicepresidente Ulloa expresó su reconocimiento por la labor pastoral y diplomática desempeñada por Monseñor Cona desde su llegada al país, así como por su permanente disposición al diálogo, su cercanía con el pueblo salvadoreño y su acompañamiento a iniciativas de carácter social y humanitario en favor de las comunidades más necesitadas.
En un ambiente de respeto y fraternidad, Monseñor Cona, destacó el respaldo de la Iglesia Católica a esfuerzos que contribuyen al bienestar de la población, entre ellos proyectos de impacto social vinculados al acceso al agua para diversas comunidades del país, con el apoyo financiero de Su Santidad, el Papa León XIV.
Ambas autoridades coincidieron en la importancia de continuar fortaleciendo los vínculos de amistad, respeto y cooperación entre El Salvador y la Santa Sede, sobre la base de valores compartidos como la solidaridad y el compromiso con el bienestar de los pueblos.