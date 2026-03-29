MARN prevé viento, altas temperaturas y lluvias puntuales en el país

Agentes de la Policía de Turismo (POLITUR) rescataron a un joven surfista que fue arrastrado mar adentro tras no tomar las debidas precauciones mientras practicaba este deporte en la costa salvadoreña.

El hecho ocurrió en aguas profundas de la playa San Blas, ubicada en el Puerto de La Libertad, donde el joven se encontraba surfeando antes de presentar dificultades para regresar a la orilla.

De acuerdo con la Policía Nacional Civil, el rescate fue ejecutado con el apoyo del equipo acuático, logrando poner a salvo al surfista y trasladarlo a tierra firme sin que se reportaran mayores complicaciones.

“Con el apoyo del equipo acuático se logró el rescate y llevarlo a tierra firme”, detalló la institución a través de sus redes sociales.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a extremar medidas de precaución al ingresar al mar, especialmente durante la temporada vacacional.

En el marco del Plan Verano 2026, más de 100 mil elementos de la Policía Nacional Civil, Cuerpo de Bomberos, Viceministerio de Transporte y demás instituciones que integran el Sistema Nacional de Protección Civil se encuentran desplegados a nivel nacional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los salvadoreños y turistas.

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