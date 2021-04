LNB realiza su sorteo #223 en honor a los 25 años de la agrupación Los Redd

Javier Milián, presidente de la Lotería Nacional de Beneficencia, anunció la dedicatoria en su sorteo #223, a la banda musical Los Redd, como parte al apoyo a la música y talento nacional.

Los Redd es una banda de rock salvadoreña, caracterizada por su originalidad y creatividad en cada una de sus canciones. Entre las principales temas se encuentran: “Tipo Normal”, “Solo y Bolo”, “Sentado al Revés”, entre otros.

«Ellos no son de un tipo normal, son extraordinarios. A ellos no le importa mucho el qué dirán, les gusta

el rock y no son más del montón, son geniales con mucha creatividad y que les gusta tocar guitarra,

llevar en la noche serenata y en la playa cantar», indicó Milián.

Asimismo el presidente de la autónoma, destacó la importancia de apoyar al talento salvadoreño, y es que la institución se ha esforzado en realizar varias dedicatorias en sus sorteos de los miércoles dedicadas a la música salvadoreña y a sus autores.

«En la Lotería reconocemos el talento y el esfuerzo de los artistas salvadoreños, abriendo espacios para reconocerlos, incentivando así a las nuevas generaciones a seguir sus sueños», dijo Milián.

Por su parte Diego Selva, representante de esta banda musical salvadoreña, agradeció el apoyo a la agrupación.

»Me siento muy orgulloso de que nos tomen en cuenta tras la trayectoria de 25 años, estamos agradecidos por el apoyo al talento nacional», indicó Selva.

La autónoma sorteó cómo premio mayor $100 mil, bajo una bolsa de más de $700 mil. La LNB, exhortó a la población a ser parte de los ganadores de cada miércoles y a adquirir los demás producto, porque más que ganar, es ayudar.