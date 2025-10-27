Ingresarán vientos nortes sobre el país desde la tarde y noche de este lunes

La Policía Nacional Civil (PNC) reportó la captura de tres conductores ebrios en distintos puntos del país, luego de provocar accidentes de tránsito bajo los efectos del alcohol.

En Santa Rosa de Lima, La Unión, fue detenido Fredis Ignacio Umanzor Rubio, de 31 años, quien manejaba una motocicleta con 198 grados de alcohol sobre la calle que conduce al cantón Papalambre.

En Chalatenango Centro, agentes policiales arrestaron a Óscar Fernando Mejía Mejía, de 60 años, tras causar un accidente en el kilómetro 62½ de la carretera Longitudinal del Norte, donde una persona resultó lesionada. La prueba de alcotest arrojó 153 grados de alcohol.

El tercer caso se registró en Colón, La Libertad, donde Melvin Jonathan Iraheta Crespin, de 33 años, chocó contra otro vehículo mientras conducía una motocicleta con 219 grados de alcohol sobre la calle principal de la colonia Las Moras Dos.

Según las autoridades, los tres hombres serán procesados por el delito de conducción peligrosa.

