Internacionales -deportes
Memes crucifican a Lamine Yamal tras derrota del FC Barcelona ante Real Madrid
uego de perder cuatro Clásicos al hilo la temporada pasada, Real Madrid tomó venganza del FC Barcelona derrotándolo este domingo 2-1 en el Santiago Bernabéu. Los fans en redes sociales no perdonaron y las burlas y memes fueron dirigidas en su mayoría hacia Lamine Yamal.
Real Madrid dominó casi todo el encuentro y a pesar de dos goles anulados, un penal eliminado por el VAR y otro fallado por Mbappé, pudo llevarse la victoria 2-1 con tantos del francés y Jude Bellingham.
Las burlas a Lamine en redes sociales tienen su origen. En primer lugar, no tuvo su mejor partido. La perla del Barca no disparó al arco en todo el encuentro y perdió la pelota en 21 ocasiones.
Sin embargo, las burlas contra Yamal tras la derrota del Barca no surgieron solo por su desempeño en el campo, sino por el eco de sus propias palabras. El joven extremo había calentado el ambiente desde la temporada pasada con declaraciones provocadoras como “mientras gane, no me pueden decir nada”.
No obstante, fue hace unos días en la liga de fantasía inventada por Gerard Piqué, la Kings League, donde encendió la mecha. Yamal comparó al Real Madrid con el equipo Porcinos de Ibai Llanos y soltó que “roban y se quejan”.
Estas declaraciones, hechas en tono distendido, pero con carga provocadora, fueron recuperadas por aficionados merengues tras el 2-1 en el Bernabéu. Incluso al final del partido, los ánimos se caldearon, ya que jugadores del Real Madrid como Carvajal, Vini Jr. o Courtois fueron a recordarle sus palabras.
Internacionales -deportes
El monumental cabreo de Vinicius al ser sustituido en El Clásico
Se reabre el ‘caso Vinicius’ en pleno Clásico. El delantero brasileño fue sustituido en el minuto 72 en el partido ante el FC Barcelona y se marchó del terreno de juego haciendo ostensibles aspavientos y gestos dirigidos a Xabi Alonso.
El enfado del brasileño fue monumental. Tanto, que en el momento de abandonar el terreno de juego ni siquiera miró a su entrenador y se fue directo a los vestuarios. No permaneció en el banquillo.
Cuando se levantó el número ‘7’ en la tablilla, la primera reacción de Vinicius fue de indignación. Se lamentó, cruzó los brazos y enseguida empezó a mascullar mientras se resistía a marcharse.
Ya de camino a la banda para dejar su lugar a Rodrygo en el terreno de juego, Vinicius siguió negando con la cabeza, con el ceño fruncido y maldiciendo. El enfado televisado volvió a abrir la herida de principio de temporada.
Vinicius no cruzó la mirada con Xabi Alonso, y el entrenador tampoco quiso acercarse a él para tratar de tranquilizarle. Vinicius cogió directamente el camino de los vestuarios, aunque unos instantes más tarde, quizás asesorado, regresó a ocupar su lugar en el banquillo para seguir el resto del encuentro junto a sus compañeros.
Allí fue consolado por Lunin. El guardameta le dedicó un gesto cariñoso cuando el brasileño recuperó su sitio en el banquillo.
Internacionales -deportes
Liga El Real Madrid se venga de los clásicos pasados y afianza su liderato ante el Barcelona
El Real Madrid se alzó con la victoria contra el F.C. Barcelona, al imponerse por 2-1 en el Santiago Bernabéu. Hasta 3 tantos le anuló a los blancos el colegiado, César Soto, a lo largo del partido: dos a Mbappé y otro a Bellingham.
El Real Madrid se alzó con la victoria este domingo contra el F.C. Barcelona, al imponerse por 2-1 en el estadio Santiago Bernabéu, en un encuentro que estuvo marcado por el ritmo trepidante de juego, las fuertes emociones de algunos jugadores y, sobre todo, por los goles anulados.
El Santiago Bernabéu vivió una primera parte de vértigo en el Clásico. Real Madrid y Barcelona se marcharon al descanso con ventaja de los blancos (2-1), tras un intercambio constante de golpes, polémicas y emociones que mantuvieron en vilo a los más de 80.000 aficionados presentes en el estadio.
El conjunto blanco golpeó primero, fiel a su estilo vertiginoso. Pero el VAR y la tensión arbitral volvieron a marcar los primeros compases, con un penalti reclamado por Vinicius Jr. y varias jugadas al límite en ambas áreas. Después de un gol anulado a Kylian Mbappé por fuera de juego milimétrico en el minuto 12, el francés encontró premio en diez minutos más tarde tras un pase magistral de Jude Bellingham. Su definición, precisa y fría ante Wojciech Szczęsny, puso en pie al Bernabéu.
El Barcelona reaccionó con personalidad. Los de Marcus Sorg -que ocupó el lugar del sancionado Hansi Flick en el banquillo- aprovecharon un error de Arda Güler en la salida del balón. Pedri interceptó y asistió a Marcus Rashford, que sirvió en bandeja el empate a Fermín López (min. 38). El tanto enfrió el entusiasmo local y devolvió la igualdad (1-1) a un encuentro que ya se había convertido en un pulso eléctrico, más físico que táctico.
Cuando el descanso parecía inminente, el Madrid volvió a golpear. Un centro medido de Vinicius, un fallo en el marcaje de Balde y el instinto de Bellingham bastaron para que el inglés empujara el balón a la red y firmara el 2-1 antes del descanso (min. 44). Sin embargo, la jugada dejó dudas por un posible contacto previo en el área, que los azulgranas reclamaron sin éxito.
Ya casi en el tiempo añadido, Mbappé vio cómo le anulaban un segundo tanto después de remachar a la red un disparo de Bellingham, por encontrarse en claro fuera de juego. El Bernabéu despidió la primera mitad con cánticos y la sensación de estar viviendo uno de los Clásicos más intensos de los últimos años. Todo queda abierto para una segunda parte que promete emociones fuertes.
La segunda mitad arrancó con el Madrid buscando ampliar su ventaja y un Barça decidido a reaccionar. El momento clave llegó cuando el árbitro señaló un penalti por mano de Eric García tras revisarlo en el VAR. Mbappé tuvo la oportunidad de poner tierra de por medio, pero el guardameta polaco Szczęsny detuvo el lanzamiento con una intervención espectacular que mantuvo con vida al conjunto azulgrana.
El encuentro se volvió aún más intenso a medida que avanzaban los minutos. Bellingham llegó a marcar un tanto que hizo vibrar al Bernabéu, pero el árbitro lo anuló por fuera de juego previo de Brahim, en una acción que encendió los ánimos del público y de los jugadores blancos. Vinicius, sustituido en el tramo final, abandonó el campo visiblemente molesto y protagonizó una airada reacción que no pasó desapercibida.
En los últimos compases, el Barça intentó forzar el empate con centros al área y la entrada de Araujo como delantero improvisado, mientras el Madrid buscaba la contra definitiva. Mbappé, muy activo durante todo el encuentro, tuvo otras dos ocasiones claras, pero no logró superar al portero rival. El Bernabéu despidió en pie al francés, que se marchó ovacionado tras un partido en el que marcó, falló un penalti y vio cómo dos goles suyos eran anulados.
Fue un Clásico de alta tensión, con polémicas, enfados y un final vibrante que selló una nueva victoria blanca ante un Barça combativo pero sin premio que sigue marcando diferencia en los ya 262 partidos disputados entre ambos clubes.
Internacionales -deportes
Lionel Messi amplía su contrato con Inter Miami hasta 2028
El Inter Miami confirmó a través de sus redes sociales que el astro argentino Lionel Messi permanecerá en el club norteamericano hasta diciembre de 2028.
“Él está en casa”, afirmó el equipo en un mensaje acompañado de un video de su capitán.
El periodista internacional Fabrizio Romano detalló que el acuerdo, que ya había sido informado de manera verbal, se formalizó tras la aprobación de todos los pasos por la MLS. “Messi se queda en el Inter de Miami tres años más”, confirmó Romano en sus redes sociales.