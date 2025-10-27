Internacionales
Sorpresiva victoria de partido de Milei en legislativas: asegura 64 escaños y gana en Buenos Aires
Javier Milei y su movimiento la Libertad Avanza llegaron más lejos de lo que ellos mismos esperaban. Con más del 90% de las boletas escrutadas, el oficialismo aseguró 64 escaños en la Cámara Baja y ganó seis de los ocho distritos que renovaban representantes al Senado.
La opción de Milei consiguió una ventaja de 40,84% en el voto nacional, por 34,8% de la oposición peronista agrupada en Fuerza Patria, en las elecciones de diputados, mientras que en las de senadores logró el 42,4%, frente al 36,4% de la coalición progresista.
Los 17.398 centros electorales de Argentina cerraron sus mesas a las 18:00, hora local, de acuerdo con lo previsto, 10 horas después del inicio del proceso, en medio de la baja afluencia de electores para determinar una composición del Congreso de la que dependía la capacidad de Milei de avanzar en su política de austeridad, e incluso sus opciones de contar con el auxilio financiero ofrecido por Donald Trump.
La Dirección Nacional Electoral informó que la participación en este proceso fue de poco más de dos tercios del electorado: 67,85%, tres puntos por debajo de las cifras que se registraron en las anteriores elecciones de medio término, celebradas en 2021 en pleno confinamiento por el Covid-19, y más baja de la era democrática.
Fue una jornada que transcurrió en medio de la normalidad, sin mayores incidentes, con 35,9 millones de votantes activados, y en medio de una intensa polarización que hacía imprevisible la avalancha final de Milei.
Se ponía en práctica por primera vez la Boleta Única de Papel (BUP), cuestionada por los factores del peronismo, como el gobernador de Buenos Aires Axel Kicillof, que venía de conducir a la oposición a una arrasadora victoria en las legislativas provinciales de principios de septiembre con el formato anterior de papeleta electoral.
Pero lo más irregular que pasó en la capital no fue la introducción del nuevo tarjetón, sino la ventaja de la Libertad Avanza, que con 97,2% de los votos escrutados, superó por poco más de medio punto porcentual al peronismo en Buenos Aires: 41,5% de Diego César Santilli sobre 40,9% de Jorge Taiana.
Los votantes acudieron a las urnas para renovar el 50% de la Cámara Baja, con 127 escaños de diputados nacionales en disputa, y un tercio del Senado, 24 curules en total.
El proceso se celebró a la luz de unos resultados recientes que fueron adversos a la Libertad Avanza del presidente Javier Milei en las elecciones legislativas provinciales de Buenos Aires, donde el peronismo agrupado en el movimiento Fuerza Patria arrasó por encima de las opciones libertarias.
Un pulso clave para Milei
Fue una elección clave para que Milei consolide la fortaleza legislativa de la que hasta ahora carecía, y que ha marcado su capacidad de hacer cambios durante los dos primeros años de su gobierno. El proceso había adquirido un valor plebiscitario, pues se esperaba que revelara la posición de los electores en torno a la política de austeridad y rigor fiscal de Milei.
Incluso podría incidir directamente en el paquete de ayuda financiera por 20.000 millones de dólares prometida por Trump, y luego condicionada a que “no gane un socialista o comunista”.
Con la nueva composición del Congreso, Milei queda más cerca de sumar los 86 votos que necesita, contando con sus aliados, para evitar que la oposición anule sus vetos presidenciales y poder bloquear las iniciativas que amenacen el equilibrio fiscal que ha alcanzado.
«¡Qué lindo le queda al país el violeta!», festejó el presidente en su primer pronunciamiento público tras conocerse los resultados, en referencia al color que identifica a su partido.
Con un tono más conciliador y menos desafiante en su discurso, Milei definió como un momento «bisagra» el resultado de este domingo, que permitirá a su partido pasar de 37 a 64 escaños, un salto que ahora puede interpretar como un aval a una gestión en la que ha reducido la inflación mensual del 12,8% cuando tomó posesión al 2,1 en septiembre.
Guatemala detiene a 23 guardias penitenciarios tras la fuga de 20 pandilleros
Las fuerzas de seguridad de Guatemala detuvieron este sábado a 23 policías penitenciarios tras la fuga de 20 cabecillas de la pandilla Barrio 18 de la cárcel Fraijanes II, cercana a la capital. La fiscalía informó que todos los detenidos están acusados de “cooperación para la evasión e incumplimiento de deberes”.
El gobierno del presidente Bernardo Arévalo reportó el 12 de octubre que los pandilleros, declarados organización terrorista por Estados Unidos, El Salvador y Guatemala, se habían escapado en circunstancias aún no esclarecidas. La fuga ha generado una crisis de seguridad que llevó al mandatario a relevar a su cúpula de seguridad. Hasta el momento, solo cuatro de los cabecillas fugados han sido recapturados.
El nuevo ministro del Interior, Marco Antonio Villeda, solicitó apoyo a Estados Unidos para que expertos del FBI colaboren en la recaptura de los 16 pandilleros restantes. Mientras tanto, socorristas hallaron el viernes ocho cadáveres envueltos en bolsas plásticas bajo un puente en un poblado cercano a la capital, aunque las autoridades no han confirmado si el múltiple crimen está relacionado con las pandillas.
Según cifras oficiales, Guatemala cerró 2024 con una tasa de homicidios de 16,1 por cada 100.000 habitantes, más del doble del promedio mundial.
Emiten orden de captura para exministro de Gobernación de Guatemala
Las autoridades judiciales de Guatemala emitieron una orden de captura contra el exministro de Gobernación, Francisco Jiménez, por su presunta responsabilidad en la fuga de 20 pandilleros del Barrio 18 ocurrida en una cárcel de máxima seguridad a principios de octubre.
Según confirmó el medio Prensa Libre, la orden fue girada por un juzgado de turno del Ministerio Público bajo los cargos de incumplimiento de deberes y cooperación en evasión.
La decisión se produjo tras la recopilación de evidencias que vinculan a altos funcionarios del Ministerio de Gobernación en las irregularidades que facilitaron la fuga.
Jiménez presentó su renuncia días después del escape masivo y, según informes preliminares, habría abandonado el país antes de que la orden judicial fuera oficializada.
Las autoridades mantienen coordinación con Interpol para determinar su ubicación.
El Ministerio Público también indicó que otras cuatro órdenes de captura fueron emitidas contra exfuncionarios y directivos del sistema penitenciario involucrados en el caso.
La fuga de los pandilleros provocó una crisis política en Guatemala y generó fuertes cuestionamientos al manejo de la seguridad interna del país.
Millones de cangrejos rojos migran del bosque hacia el mar en Australia
Millones de cangrejos rojos fueron captados cruzando el bosque del Parque Nacional de la Isla de Navidad en Australia hacia el océano Indico.
Según informes locales, el fenómeno ocurre cada año como señal de que los crustáceos están listos para aparearse y surgir cada año después de la primera precipitación de la estación lluviosa.
Además, este es un acontecimiento que tiene una gran importancia para los habitantes de la isla que, incluso, modifican sus vehículos para no aplastar a los cangrejos durante su camino.