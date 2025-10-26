Principal
Llega a El Salvador el primer frente frío de la temporada
El Ministerio de Medio Ambiente informó que esta semana comenzará la influencia del primer frente frío de la temporada, acompañado por la llegada de los Vientos Nortes a El Salvador.
Desde este lunes 27 de octubre, se esperan vientos moderados y por momentos fuertes, especialmente en las zonas altas del norte y occidente, donde podrían registrarse ráfagas de hasta 60 km/h.
Aunque el viento será el fenómeno predominante, se prevén lluvias aisladas en horas de la tarde y noche, principalmente en el oriente del país.
Las autoridades indicaron que los días continuarán cálidos, pero hacia el fin de semana podrían sentirse madrugadas más frescas, marcando así el inicio de las condiciones típicas del periodo de Vientos Nortes.
Principal
Raperos hispanos celebran la cultura Hip Hop en un «cypher» en el Centro Histórico de San Salvador
El freestyle se apoderó de las calles del Centro Histórico de San Salvador, donde los reconocidos raperos hispanos Jony Beltrán, Klan, Acertijo, Dominic y Kodigo demostraron su talento en un “cypher” cargado de ritmo, ingenio y conexión con el público.
Los artistas improvisaron sobre temáticas relacionadas con la identidad salvadoreña: desde comidas típicas y calles emblemáticas, hasta monumentos y restaurantes que reflejan el espíritu de la capital.
El encuentro fusionó música, arte urbano y orgullo nacional, reafirmando que el freestyle también puede ser una plataforma para celebrar la cultura salvadoreña.
Un “cypher” es un encuentro o ronda de improvisación en la cultura del hip hop, especialmente en el freestyle, donde varios raperos se reúnen formando un círculo (de ahí su nombre, que viene del inglés cipher, “círculo”) y se turnan para improvisar versos, mostrando su creatividad, ritmo y habilidad lírica frente a los demás.
Principal
ANDA hará reparaciones nocturnas en carretera a Sonsonate; tránsito será controlado
El Ministerio de Obras Públicas informó que, a partir de las 9:00 p.m. de este domingo 26 de octubre y hasta las 2:00 a.m. del lunes 27 de octubre, ANDA realizará trabajos de reparación programada para solucionar una fuga de agua potable en la colonia Campos Verdes, municipio de Colón.
Los trabajos se llevarán a cabo en la carretera a Sonsonate, a la altura del ingreso a dicha colonia. Durante este horario, se implementará un sistema de circulación controlada en la zona, con el objetivo de garantizar la seguridad de los conductores y facilitar las labores de reparación.
De acuerdo con las autoridades, personal del Viceministerio de Transporte VMT estará presente en el lugar para agilizar y guiar el tránsito vehicular, minimizando las posibles afectaciones a la movilidad.
Se recomienda a los conductores que transiten por esta vía durante la noche y madrugada prestar atención a las indicaciones del personal de gestión de tránsito, planificar su ruta con anticipación y considerar rutas alternas para evitar retrasos.
La medida busca resolver con prontitud la falla en el sistema de agua potable, con el menor impacto posible para la ciudadanía.
Jetset
Xuxa posa en topless a los 62 años para reconocida revista
Durante más de tres décadas, Xuxa ha sido una de las artistas más queridas de América Latina.
Su energía, sus canciones y su conexión con el público marcaron la infancia de millones de niños en los años ochenta y noventa.
María da Graça Meneghel, su verdadero nombre, nació en 1963 en Santa Rosa, Brasil. Antes de conquistar la televisión, trabajó como modelo.
El gran salto de su carrera llegó con el ‘Show de Xuxa‘, programa estrenado en 1986 por Rede Globo.
Décadas después, Xuxa vuelve a ser noticia. A sus 62 años, posó en topless para celebrar el décimo aniversario de la revista WOW, una publicación con sede en Miami dedicada al entretenimiento y la cultura pop latina.
La sesión completa que Xuxa protagonizó para WOW combina sensualidad, elegancia y fuerza. Cada fotografía refleja una faceta distinta de la artista.
En una de las imágenes más impactantes, Xuxa posa sobre una escalera de mármol con un vestido negro de transparencias y tajo alto, rodeada de detalles dorados.
Otra toma, en blanco y negro, muestra a la artista semidesnuda junto a un pequeño perro. Con rayas gráficas y un fondo blanco, la imagen combina arte pop y vulnerabilidad. Es una Xuxa íntima pero desafiante.
Entre el misterio y la alta costura
En una tercera fotografía, adopta un estilo Matrix, con gafas oscuras, guantes de cuero y blazer de hombreras marcadas. La escena transmite misterio y dominio,es el poder de la moda ochentera.
También aparece en una toma más relajada, sentada dentro de un clóset, envuelta en una túnica negra transparente y con una toalla blanca en la cabeza. La mezcla entre lujo y cotidianidad crea una imagen de glamour íntimo.
Otra fotografía, en blanco y negro, presenta a Xuxa en un vestido ajustado con un enorme accesorio escultural alrededor del rostro. Es la imagen más artística de la serie, que transforma su figura en una obra de arte de alta costura.
El cierre más dulce
La última imagen muestra a la presentadora recostada entre sábanas blancas, acompañada de un pequeño pastel dorado con el número “10”. Es una escena suave y onírica, símbolo del aniversario de WOW y del renacer de Xuxa como ícono moderno de belleza y poder femenino.
Este contenido ha sido publicado originalmente por EL COMERCIO. Si vas a hacer uso del mismo, por favor, cita la fuente y haz un enlace hacia la nota original en la dirección: https://www.elcomercio.com/tendencias/xuxa-topless-fotos-revista-wow/