Nacionales
Autoridades capturan a tres conductores ebrios en distintos puntos de El Salvador
La Policía Nacional Civil (PNC) reportó la captura de tres conductores ebrios en distintos puntos del país, luego de provocar accidentes de tránsito bajo los efectos del alcohol.
En Santa Rosa de Lima, La Unión, fue detenido Fredis Ignacio Umanzor Rubio, de 31 años, quien manejaba una motocicleta con 198 grados de alcohol sobre la calle que conduce al cantón Papalambre.
En Chalatenango Centro, agentes policiales arrestaron a Óscar Fernando Mejía Mejía, de 60 años, tras causar un accidente en el kilómetro 62½ de la carretera Longitudinal del Norte, donde una persona resultó lesionada. La prueba de alcotest arrojó 153 grados de alcohol.
El tercer caso se registró en Colón, La Libertad, donde Melvin Jonathan Iraheta Crespin, de 33 años, chocó contra otro vehículo mientras conducía una motocicleta con 219 grados de alcohol sobre la calle principal de la colonia Las Moras Dos.
Según las autoridades, los tres hombres serán procesados por el delito de conducción peligrosa.
Nacionales
Ingresarán vientos nortes sobre el país desde la tarde y noche de este lunes
Principal
Llega a El Salvador el primer frente frío de la temporada
El Ministerio de Medio Ambiente informó que esta semana comenzará la influencia del primer frente frío de la temporada, acompañado por la llegada de los Vientos Nortes a El Salvador.
Desde este lunes 27 de octubre, se esperan vientos moderados y por momentos fuertes, especialmente en las zonas altas del norte y occidente, donde podrían registrarse ráfagas de hasta 60 km/h.
Aunque el viento será el fenómeno predominante, se prevén lluvias aisladas en horas de la tarde y noche, principalmente en el oriente del país.
Las autoridades indicaron que los días continuarán cálidos, pero hacia el fin de semana podrían sentirse madrugadas más frescas, marcando así el inicio de las condiciones típicas del periodo de Vientos Nortes.
Principal
Raperos hispanos celebran la cultura Hip Hop en un «cypher» en el Centro Histórico de San Salvador
El freestyle se apoderó de las calles del Centro Histórico de San Salvador, donde los reconocidos raperos hispanos Jony Beltrán, Klan, Acertijo, Dominic y Kodigo demostraron su talento en un “cypher” cargado de ritmo, ingenio y conexión con el público.
Los artistas improvisaron sobre temáticas relacionadas con la identidad salvadoreña: desde comidas típicas y calles emblemáticas, hasta monumentos y restaurantes que reflejan el espíritu de la capital.
El encuentro fusionó música, arte urbano y orgullo nacional, reafirmando que el freestyle también puede ser una plataforma para celebrar la cultura salvadoreña.
Un “cypher” es un encuentro o ronda de improvisación en la cultura del hip hop, especialmente en el freestyle, donde varios raperos se reúnen formando un círculo (de ahí su nombre, que viene del inglés cipher, “círculo”) y se turnan para improvisar versos, mostrando su creatividad, ritmo y habilidad lírica frente a los demás.