La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) conmemoró el Día de la Independencia con la realización del Sorteo LOTRA N.° 420, en el que destacó los avances que están haciendo grande a El Salvador, como el turismo, la seguridad y, sobre todo, el talento, la inteligencia y el trabajo de los salvadoreños.

Autoridades de la institución señalaron que la independencia no solo se recuerda como un hecho histórico, sino que se vive en lo cotidiano: en cada saludo, en cada acto de cortesía y en cada gesto de gratitud que contribuye a la transformación del país.

En el marco de la celebración, la Lotería realizó una entrevista con Ivonne Nóchez, destacada patinadora salvadoreña del Programa Esfuerzo y Gloria, quien reafirmó su posición entre las mejores del mundo tras ganar dos medallas de oro en los Juegos Mundiales Chengdú 2025. Nóchez se consagró en los 100 metros carriles con un tiempo de 10.702 segundos y en los 200 metros meta contra meta con 18.698 segundos, superando a rivales de élite como la francesa Haila Brunet y la belga Fran Vanhoutte.

La carrera deportiva de Nóchez ha sido brillante desde temprana edad, acumulando títulos nacionales, panamericanos y mundiales. Sus triunfos inspiran a las nuevas generaciones de atletas y elevan el nombre de El Salvador en el deporte internacional.

Los resultados del Sorteo LOTRA N.° 420 fueron:

Primer Premio: $390,000 – Billete N.° 02864 (Vendido).

Segundo Premio: $20,000 – Billete N.° 34894 (Vendido).

Tercer Premio: $10,000 – Billete N.° 35868 (Vendido).

La LNB invitó a la población a revisar los resultados completos en www.lnb.gob.sv y a seguir sus transmisiones en vivo cada miércoles a las 12:30 p. m. por redes sociales y su sitio web. El próximo sorteo ofrecerá un Primer Gran Premio de $360,000.

