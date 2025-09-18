Nacionales
Hombre muere atropellado en San Vicente
Un hombre perdió la vida tras ser atropellado en el kilómetro 70 de la carretera Panamericana, en el sector de San Vicente Sur, la noche del miércoles, según confirmó la Policía Nacional Civil (PNC).
De acuerdo con el reporte preliminar, el peatón se habría lanzado sobre el vehículo en marcha, provocando el fatal desenlace.
Agentes policiales llegaron al lugar para procesar la escena y regular el tráfico vehicular mientras se desarrollaban las investigaciones correspondientes.
Economia
¡Sorteo LOTRA N°420 Dedicado Al Día de Independencia!
La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) conmemoró el Día de la Independencia con la realización del Sorteo LOTRA N.° 420, en el que destacó los avances que están haciendo grande a El Salvador, como el turismo, la seguridad y, sobre todo, el talento, la inteligencia y el trabajo de los salvadoreños.
Autoridades de la institución señalaron que la independencia no solo se recuerda como un hecho histórico, sino que se vive en lo cotidiano: en cada saludo, en cada acto de cortesía y en cada gesto de gratitud que contribuye a la transformación del país.
En el marco de la celebración, la Lotería realizó una entrevista con Ivonne Nóchez, destacada patinadora salvadoreña del Programa Esfuerzo y Gloria, quien reafirmó su posición entre las mejores del mundo tras ganar dos medallas de oro en los Juegos Mundiales Chengdú 2025. Nóchez se consagró en los 100 metros carriles con un tiempo de 10.702 segundos y en los 200 metros meta contra meta con 18.698 segundos, superando a rivales de élite como la francesa Haila Brunet y la belga Fran Vanhoutte.
La carrera deportiva de Nóchez ha sido brillante desde temprana edad, acumulando títulos nacionales, panamericanos y mundiales. Sus triunfos inspiran a las nuevas generaciones de atletas y elevan el nombre de El Salvador en el deporte internacional.
Los resultados del Sorteo LOTRA N.° 420 fueron:
- Primer Premio: $390,000 – Billete N.° 02864 (Vendido).
- Segundo Premio: $20,000 – Billete N.° 34894 (Vendido).
- Tercer Premio: $10,000 – Billete N.° 35868 (Vendido).
La LNB invitó a la población a revisar los resultados completos en www.lnb.gob.sv y a seguir sus transmisiones en vivo cada miércoles a las 12:30 p. m. por redes sociales y su sitio web. El próximo sorteo ofrecerá un Primer Gran Premio de $360,000.
Nacionales
Pronostican lluvias y tormentas para este jueves en gran parte del país
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que para este jueves se esperan cielos nublados y lluvias en diferentes zonas del país.
Durante la mañana, el cielo se mantendrá más nublado de lo habitual y se prevén chubascos aislados, especialmente en la zona costera, franja volcánica y cadena montañosa norte.
Desde el mediodía y durante la tarde se desarrollarán chubascos y tormentas en la franja volcánica y montañosa, que podrían intensificarse y extenderse al resto del territorio hacia el final del día.
Por la noche continuarán las lluvias en valles interiores, cercanías de la franja volcánica y la costa, con eventos que podrían prolongarse hasta la madrugada del viernes.
Los vientos oscilarán entre 10 y 20 km/h, con ráfagas que podrían superar los 30 km/h durante las tormentas. Las temperaturas serán ligeramente más frescas que en días anteriores.
La institución explicó que estas condiciones se deben a la influencia de vaguadas y al aporte de humedad desde el Pacífico, lo que favorecerá la formación de tormentas de moderadas a fuertes.
Nacionales
TOME NOTA: Reparación de tubería en Estación Central podría durar tres días, asegura presidente de ANDA
El presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), Dagoberto Arévalo, junto al Ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, ofrecieron este miércoles detalles sobre el plan de contingencia tras el colapso de una tubería de 48 pulgadas del Sistema Zona Norte.
Rodríguez aseguró que ambos organismos trabajan de forma articulada para garantizar el abastecimiento de agua mediante camiones cisterna, botellas de agua y otros mecanismos necesarios para atender a la población afectada. “Todos los equipos están coordinados y operando las 24 horas, hasta asegurar que el suministro regrese a los diferentes puntos del Área Metropolitana de San Salvador”, agregó.
Arévalo explicó que la tubería fue reparada inicialmente en un tramo entre la Estación Central y San Ramón, pero cuatro horas después colapsó junto con la estructura que la sostiene. “Estamos trabajando en la rehabilitación del sistema, lo cual puede llevarnos unos días. Nuestro objetivo es que la población se vea lo menos afectada posible”, indicó.
El titular de ANDA destacó que el plan de contingencia prioriza el abastecimiento a escuelas, hospitales y comunidades más afectadas, coordinando esfuerzos con Obras Públicas, CEL, Autoridad Salvadoreña del Agua y FOVIAL. Además, recordó que la tubería pertenece al Sistema Zona Norte, que abastece sectores de San Salvador y La Libertad, e invitó a la población a realizar consultas o reportes a través del Call Center 915 o WhatsApp: 7838-1462.