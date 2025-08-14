Fiscal General presenta opinión técnica sobre reformas a la Ley contra el Crimen Organizado

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que su solicitud para revocar las medidas a Benito Lara y ordenar su detención fue denegada por falta de argumentos suficientes.

Durante los alegatos iniciales del juicio contra exfuncionarios de ARENA y FMLN, los fiscales expusieron ante el Tribunal Primero de Sentencia que las pruebas recopiladas vinculan a los acusados con negociaciones con la Mara Salvatrucha y la pandilla 18. Según el ministerio público, el testigo criteriado conocido como «Noé» confirmó que los políticos de ambos partidos sostuvieron reuniones con cabecillas de las pandillas desde 2004.

Los fiscales detallaron que los encuentros fueron precedidos por beneficios otorgados durante la tregua de 2012 y que continuaron para asegurar votos en las elecciones presidenciales de 2014 y las municipales y legislativas de 2015. Entre los participantes destacan Arístides Valencia y Benito Lara, quienes asistieron a 11 reuniones realizadas entre noviembre y diciembre de 2013, así como seis encuentros adicionales durante la segunda vuelta electoral en 2014, en iglesias y oficinas afines al FMLN.

El ministerio público señaló que intermediarios como Wilson Alvarado y Paolo Lüers convocaban a los políticos a reunirse con los líderes de la Mara Salvatrucha y las dos facciones de la pandilla 18. También se mencionó la participación del exalcalde Ernesto Muyshondt, quien, según la Fiscalía, entregó dinero a las pandillas y estuvo presente en reuniones de 2014 y 2015 para coordinar apoyos electorales.

Entre las revelaciones, se detalló que durante una reunión en Amatitán, cerca del lago de Ilopango, los cabecillas cuestionaron a Muyshondt sobre el respaldo solicitado, considerando que el candidato Norman Quijano promovía campañas contra las pandillas. Se informó además que ARENA entregó $100,000 a las pandillas, dinero que, según la Fiscalía, fue destinado a la compra de drogas y armas.

La investigación continúa en curso, mientras los jueces evalúan la validez de las pruebas presentadas por la FGR.

