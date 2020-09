“El 28 de febrero daremos otro paso hacia nuestra independencia”: Presidente Bukele durante discurso este 15 de septiembre

“El próximo 28 de febrero de 2021 daremos otro gran paso, ahí logramos mucho más de lo que algunos piensan, es el año del Bicentenario de independencia para seguir transformando a nuestro país”, afirmó el Presidente Nayib Bukele en su discurso de conmemoración de los 199 años de independencia.

El Presidente Bukele consideró que el país está listo para dar otro paso importante en su largo camino de emancipación, por lo que en las elecciones legislativas y municipales del próximo año, se dará un gran paso a favor de los salvadoreños.

El mandatario recordó que el año pasado también se lograron romper varias cadenas y continuar con el proceso de independencia, venciendo dos poderes políticos antagónicos (ARENA y FMLN) que solo dejaron corrupción y caos al país.

“El 3 de febrero de 2019 dimos otro paso en nuestra anhelada independencia y nuestro país, que tanto amamos, hoy está girando en la dirección correcta”, agregó el mandatario.

#199AñosDeIndependencia | "A partir de aquel día, el 3 de febrero de 2019, los salvadoreños dimos otro paso en nuestra tan anhelada independencia, aunque pocos no quieren notarlo, pero nuestro país ha comenzado a girar en dirección correcta", recalca el Presidente @nayibbukele. pic.twitter.com/2GcNT0AKB7 — Secretaría de Prensa de la Presidencia (@SecPrensaSV) September 15, 2020

Por ello el Presidente Bukele hizo un llamado a seguir por el camino de construir un país diferente, donde se dejará un gran legado para las actuales y futuras generaciones y a seguir con el proceso de independencia, que desde su punto de vista es constante y no cesa.

“Nuestro país no es independiente: no es independiente de la violencia, de la pobreza, de la desigualdad, no es independiente de la exclusión y de grupos de poder que han gobernado desde siempre al país, eso es lo que estamos cambiando”, finalizó el mandatario salvadoreño, quien esta mañana dio un discurso al país desde Casa Presidencial.