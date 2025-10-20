Detienen a dos personas por agredir a un hombre con un corvo en una cantina

El Viceministerio de Transporte (VMT) informó que desde las 6:00 p.m. de este lunes hasta las 4:00 a.m. del martes 21, se suspenderá el servicio de agua en el Puerto de La Libertad debido a trabajos de mejora en la zona.

El Ministerio de Obras Públicas activó un plan de contingencia con camiones cisterna para garantizar el abastecimiento durante la interrupción del servicio.

Asimismo, las autoridades implementarán un dispositivo de gestión vehicular en el sector para regular el tránsito mientras se realizan los trabajos.

