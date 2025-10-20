Detienen en Chalatenango a joven por conducir ebria y provocar accidente

Las autoridades detuvieron a Yaritza Yorleni Carabantes Velásquez, de 22 años, tras provocar un accidente de tránsito mientras conducía en estado de ebriedad sobre el kilómetro 74 de la carretera Longitudinal del Norte, en el departamento de Chalatenango, zona sur del país.

Según el reporte oficial, Carabantes Velásquez impactó contra otro vehículo y, al ser sometida a la prueba de alcotest, arrojó un resultado positivo de 114 grados de alcohol. Además, se constató que no posee licencia de conducir.

La joven será remitida a las instancias correspondientes por el delito de conducción peligrosa. Las autoridades hicieron un llamado a la responsabilidad al volante para prevenir accidentes y proteger la seguridad vial.

