Nacionales
Capturan a pandillero de la MS-13 que amedrantaba a ciudadanos en Soyapango
Las autoridades de Seguridad Pública continúan reforzando su compromiso de llevar ante la justicia a los pandilleros que delinquen en El Salvador. En las últimas horas, Josué Alexander Romero López, de 19 años y alias “Zuri”, fue detenido por el delito de agrupaciones ilícitas.
Según la Policía Nacional Civil (PNC), Romero López es miembro activo de la Mara Salvatrucha (MS-13) y fue ubicado en la colonia Guayacán, en Soyapango, San Salvador Este, tras denuncias en redes sociales por sus vínculos con la pandilla y por amedrentar a los vecinos.
Las investigaciones policiales señalan que Romero López estaba a cargo del narcomenudeo en la zona y de vigilar la presencia de la policía en las entradas de las colonias. La PNC reiteró su compromiso de continuar con operativos para desarticular las estructuras criminales que afectan la seguridad ciudadana.
Nacionales
El Salvador cierra el domingo 19 de octubre sin registrar homicidios
La Policía Nacional Civil (PNC) reportó que durante la jornada del domingo 19 de octubre no se registraron homicidios en todo el territorio salvadoreño.
“Finalizamos el domingo 19 de octubre con 0 homicidios en el país”, informó la institución a través de su cuenta oficial en X.
De igual forma, el sábado 18 de octubre tampoco se reportaron muertes violentas, acumulando así 241 días sin homicidios entre el 1 de enero y el 19 de octubre de este año.
Las autoridades atribuyen la reducción de los homicidios a la ejecución del Plan Control Territorial y al régimen de excepción, medidas que han permitido la captura de miles de pandilleros en el país.
Nacionales
Camión vuelca en carretera a Comalapa; no se reportan lesionados
Un camión volcó esta mañana en el kilómetro 40 de la carretera a Comalapa, en el municipio de San Luis Talpa, departamento de La Paz, luego de que su conductor se durmiera al volante, según informó la Policía Nacional Civil (PNC).
El percance ocurrió cuando el motorista perdió el control del vehículo, salió de la vía y terminó volcado a un costado de la carretera.
Las autoridades confirmaron que en el accidente no hubo personas lesionadas, únicamente se registraron daños materiales.
El paso vehicular en la zona se mantiene fluido, mientras agentes de la PNC regulan el tráfico para evitar congestionamientos.
Nacionales
Pronostican lluvias para este lunes en la mayor parte del país
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que desde tempranas horas de la mañana se prevén lluvias en sectores de la zona occidental, la cordillera del Bálsamo y el litoral salvadoreño.
Al final de la mañana, las precipitaciones se extenderán hacia las cercanías de la cordillera volcánica, mientras que por la tarde se esperan lluvias en la zona norte, occidental y oriental del territorio. No se descartan lluvias en el Área Metropolitana de San Salvador.
Durante la noche, las precipitaciones continuarán afectando la zona oriental, central y parte de la occidental, desplazándose hacia la franja costera.
Las lluvias podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y ráfagas de viento que superen los 30 kilómetros por hora. El viento provendrá del noreste con velocidades entre 10 y 25 km/h.
El ambiente se mantendrá ligeramente cálido durante el día y fresco por la noche y madrugada. Estas condiciones son producto de una vaguada ubicada sobre Centroamérica, que favorece el ingreso de humedad desde el océano Pacífico.