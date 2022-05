Correderos alias ‘Splinter’ y el ‘Snaider’, son puestos bajo arresto en San Miguel y San Salvador

A través de redes sociales se ha alertado de un audio falso que circula en redes sociales sobre la liberación masiva de capturados durante el régimen de excepción.

En el audio, se aseguró que a partir del día lunes grandes cantidades de personas, sin importar si andan tatuajes alusivos a las pandillas o sin con colaboradores o no estas, quedarían en libertad.

“Todos los del régimen vienen para afuera, ya estén tatuados o sean lo que sean, viene para afuera, así dijo el policía”, se escucha decir a la voz de una mujer, quien afirmó que esa información se la brindó un agente de la Policía Nacional Civil (PNC).

Además, esta persona precisó que la liberación se masiva se haría tras una orden de la Fiscalía General de la República (FGR) donde piden que “salga toda la gente del régimen”.

“El custodio que me atendió para darme la información me dijo: ‘mire, señora, ya no le meta nada (paquetes para detenidos) porque ellos ya vienen para afuera el lunes’”, se escucha a otra mujer decir.

OJO PUEBLO SALVADOREÑO.



Los terroristas de ARENA FMLN han subido este audio, eso es COMPLETAMENTE FALSO.

Los terroristas seguirán sin ver el sol. pic.twitter.com/n8yjz1UUC3 — Dr. Lucas⚡️ (@chinchontepec22) May 23, 2022

No obstante, esta información se aseguró es falsa y comenzó a ser difundida por personas de la oposición para desprestigiar al Gobierno.