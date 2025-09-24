Nacionales
Conductor ebrio atropella a dos mujeres en Ciudad Delgado: una murió y otra está grave
Un trágico accidente de tránsito ocurrido la mañana de este miércoles en el kilómetro 5 ½ de la carretera Troncal del Norte, en Ciudad Delgado, dejó como saldo una mujer fallecida y otra en estado crítico.
La Policía Nacional Civil (PNC) informó que el responsable fue identificado como Misael Osvaldo Flores Nieto, de 32 años, quien fue detenido en el lugar. Según el reporte policial, el conductor atropelló a dos mujeres de 63 y 50 años. Una de ellas murió en el instante, mientras que la otra fue trasladada de emergencia a un hospital.
Las autoridades detallaron que, al realizarle la prueba de alcotest, se determinó que Flores Nieto conducía con 50 grados de alcohol en sangre.
La PNC confirmó que el sujeto será remitido a los tribunales y enfrentará cargos por homicidio culposo, lesiones culposas y conducción peligrosa.
Nacionales
El Salvador registra 18 días sin homicidios en septiembre
El Salvador continúa con una tendencia positiva en materia de seguridad, al registrar 18 días sin homicidios en lo que va del mes de septiembre, según cifras oficiales de la Policía Nacional Civil (PNC) publicadas este miércoles.
De acuerdo con los datos, el martes 23 de septiembre cerró sin víctimas de homicidio, sumando a los días 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21 y 22, alcanzando un total de 222 jornadas con cero homicidios desde el 1 de enero de 2025.
La PNC destacó que esta tendencia se mantiene gracias a estrategias implementadas por la gestión del presidente Nayib Bukele, como el Plan Control Territorial y el régimen de excepción, bajo los cuales el país acumula un total de 1,020 días sin homicidios desde su implementación.
Nacionales
Jovencita de 17 años muere en accidente de motocicleta en carretera al Puerto de La Libertad
Una adolescente de 17 años perdió la vida en un accidente de tránsito ocurrido la noche del martes en la carretera que conduce al Puerto de La Libertad, en el sector conocido como la curva de El Papaturro, informó la Policía Nacional Civil (PNC).
De acuerdo con el reporte preliminar, la joven viajaba como pasajera en una motocicleta cuando el conductor perdió el control del vehículo e impactó contra los separadores. El choque provocó que la menor cayera al carril contrario, donde fue atropellada por un automóvil.
El motociclista resultó lesionado y fue trasladado a un centro asistencial. La conductora del vehículo permaneció en el lugar del accidente mientras las autoridades realizaban las investigaciones y regulaban el tránsito en la zona.