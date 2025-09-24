Conductor ebrio atropella a dos mujeres en Ciudad Delgado: una murió y otra está grave

Un trágico accidente de tránsito ocurrido la mañana de este miércoles en el kilómetro 5 ½ de la carretera Troncal del Norte, en Ciudad Delgado, dejó como saldo una mujer fallecida y otra en estado crítico.

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que el responsable fue identificado como Misael Osvaldo Flores Nieto, de 32 años, quien fue detenido en el lugar. Según el reporte policial, el conductor atropelló a dos mujeres de 63 y 50 años. Una de ellas murió en el instante, mientras que la otra fue trasladada de emergencia a un hospital.

Las autoridades detallaron que, al realizarle la prueba de alcotest, se determinó que Flores Nieto conducía con 50 grados de alcohol en sangre.

La PNC confirmó que el sujeto será remitido a los tribunales y enfrentará cargos por homicidio culposo, lesiones culposas y conducción peligrosa.

