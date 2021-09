Conductor de una moto pierde la vida al sufrir fuerte accidente en Morazán

Foto: Cortesía.

La diputada del FMLN, Marleni Funes criticó de manera contundente a la diáspora salvadoreña en Estados Unidos por apoyar al Gobierno del Presidente del la República Nayib Bukele.

“Los salvadoreños que están fuera del país se dedican a alabar al Gobierno, cuando ni siquiera estuvieron, están acá en El Salvador”, expresó la diputada.

El corto video revela a la diputada efemelenista, en un tono molesto, desmeritar las opiniones de los salvadoreños en el exterior por no estar en el país. “Yo sí quiero ser objetiva y dejar clara una cosa: a mi el oficialismo ya me rayó, en todos sus discursos no hace más que culpar al FMLN”, agregó.

Uno de los primeros en reaccionar fue el Presidente Nayib Bukele, quien condenó las declaraciones de la parlamentaria. “El FMLN deja claro el desprecio que sienten por nuestros hermanos en el exterior. Olvidan que algunos lucharon en el mismo FMLN, que algunos tuvieron que huir por apoyar al FMLN y que otros huyeron del mismo FMLN”, expresó.

Bukele lamentó que todavía existan sectores que respalden a los partidos tradicionales. “Me deja perplejo que haya gente que aún los apoye. No entiendo”, agregó.