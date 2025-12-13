Nacionales
Cielo despejado por la mañana y lluvias por la tarde y noche
Por la mañana, el cielo se prevé despejado y no se esperan lluvias. Durante la tarde, se espera cielo parcialmente nublado, con lluvias en la cordillera volcánica y la zona norte.
En horas de la noche, el cielo continuará parcialmente nublado, con lluvias y posible actividad eléctrica en la zona paracentral y central, incluyendo sectores del AMSS.
El viento variará entre 10 y 20 km/h, con ráfagas de hasta 30 km/h. Las temperaturas mantendrán un ambiente muy cálido durante el día y fresco por la noche y la madrugada.
Las condiciones atmosféricas están dominadas por el flujo del este acelerado y una vaguada prefrontal.
Principal
70 años de cárcel para hombre que arrebató la vida de su pareja embarazada, una joven de 21 años
Óscar Armando Aguirre Flores fue condenado a 70 años de prisión tras ser hallado culpable de arrebatar la vida a su pareja embarazada, en Chalchuapa, Santa Ana Oeste, departamento de Santa Ana, informó Centros Judiciales El Salvador (CJES), la tarde del viernes. Historia
CJES detalló que la pena se desglosa en: 50 años por el feminicidio de su compañera de vida, K. J. F. R., de 21 años; 10 años por aborto sin consentimiento; y 10 años por fraude procesal, lo que suma una condena de 70 años. Además, se le impuso una condena civil de 50,000 dólares.
Los hechos ocurrieron el 22 de julio de 2024, cuando la víctima tenía siete meses de embarazo.
“En el juicio, que se extendió por tres días, declararon más de una docena de testigos, quienes fueron claros y coherentes al describir la relación entre la víctima y el imputado, así como los abusos verbales y psicológicos a los que él la sometía. Además, una prueba de ADN confirmó que la bebé en gestación era hija biológica del imputado”, explicó CJES.
Principal
Peatón pierde el equilibrio mientras caminaba, cae a la calle y lo arrolla un auto en Ilopango
Un peatón resultó lesionado tras ser arrollado por un automóvil luego de que perdió el equilibrio mientras caminaba por la calle y cayó sobre la vía, en el departamento de San Salvador, la tarde del viernes. Historia
“Según versiones, el hombre perdió el equilibrio cayendo a la calle en el momento exacto que el vehículo circulaba sobre la arteria”, detalló Cruz Verde Salvadoreña (CVS) de la seccional de Soyapango tras atender la emergencia.
El suceso ocurrió en la colonia Cuscatlán de San Bartolo, en el distrito de Ilopango, en el municipio de San Salvador Este.
Voluntarios de CVS detallaron que “la víctima presentaba múltiples traumas en sus extremidades por lo que fue trasladado hacia un centro asistencial”.
Principal
Carro es reducido a cenizas tras prenderse en llamas en Chalatenango
El Cuerpo de Bomberos de El Salvador atendió un incendio en el Cantón Aguaje Escondido, distrito de Tejutla, Chalatenango Centro.
En el lugar, un vehículo que se encontraba estacionado al interior de una cochera se prendió en llamas, quedando completamente destruido.
“Ejecutamos labores de control y extinción para confinar el fuego y proteger las estructuras cercanas”, detalló Bomberos.
Asimismo, no se tiene reporte de personas quemadas o con algún tipo de afectación por la inhalación de humo.