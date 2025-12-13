Internacionales -deportes
Hinchas acusan a FIFA de “traición monumental” por los altos precios del Mundial 2026
Los aficionados estallaron contra la FIFA y calificaron como una “traición monumental” la publicación de los nuevos precios de las entradas para el Mundial de 2026, difundidos este jueves y muy por encima de lo prometido inicialmente por el organismo rector.
La organización Football Supporters Europe (FSE) fue una de las más críticas al describir los precios como “exorbitantes”. Según sus cálculos, un aficionado necesitaría 6,900 euros ($8,111 dólares) para asistir a todos los partidos desde la inauguración hasta la final mediante la asignación para Asociaciones Miembro Participantes (AMP), un sistema que supuestamente debía asegurar precios fijos y accesibles para quienes siguen a sus selecciones de manera permanente. La cifra es cinco veces más alta que lo que se pagó en Qatar 2022.
De acuerdo con el sistema tradicional, la FIFA asigna el 8% de las entradas a cada federación nacional para que estas las distribuyan entre los seguidores más fieles de sus selecciones. Sin embargo, la más reciente lista revelada por la Federación Alemana de Futbol mostró precios que van desde $180 hasta $700 dólares para diversos duelos de la fase de grupos. Para la final, los boletos oscilan entre $4,185 y $8,680 dólares, cifras que han generado indignación entre los aficionados europeos.
Estas tarifas contrastan duramente con las proyecciones iniciales de la FIFA, que había asegurado que habría boletos disponibles desde 60 dólares, así como con la promesa hecha por los organizadores estadounidenses hace siete años, quienes planteaban ofrecer cientos de miles de entradas por apenas 21 dólares durante las primeras rondas.
“Esto supone una traición monumental a la tradición del Mundial”, reprochó FSE, al acusar a la FIFA de ignorar el peso cultural y económico de los seguidores en la esencia del torneo. La organización también cuestionó que los precios de la fase de grupos no sean homogéneos y, en cambio, dependan del “atractivo percibido” de cada enfrentamiento.
La indignación también alcanzó a Inglaterra. La Asociación Inglesa de Futbol (EFA) compartió los nuevos precios con el England Supporters Travel Club (ESTC), revelando que un aficionado que desee seguir a la selección hasta la final deberá gastar $7,020 dólares. La Embajada de Aficionados de Inglaterra tachó esas tarifas de “irrisorias”, especialmente porque la Categoría 3 (la más económica) se promueve como de “valor para el aficionado”.
El colectivo inglés Free Lions se sumó a las críticas al afirmar que los precios “superan ampliamente” lo que ya temían. “Los aficionados de todo el mundo necesitan protección frente a tarifas tan exorbitantes”, insistieron.
Aunque la FIFA anunció en septiembre que los precios base irían de 60 dólares en la fase de grupos a 6.730 dólares en la final, estas cifras están sujetas a variación debido al uso del sistema de precios dinámicos, una modalidad nunca antes aplicada en un Mundial.
El Barcelona recibe a Osasuna y si gana ¡le sacará 07 puntos al Madrid!
El Barcelona recibe al Osasuna y si gana ¡le sacará 07 puntos al Real Madrid! que jugará hasta la tarde del domingo.
Los de Hansi Flick están pasando un gran momento en LaLiga y, aunque el Osasuna es un rival difícil, no parece rival para este Barcelona.
Ahora mismo, el Barcelona es líder absoluto con 40 puntos, y debido a que el Madrid juega el domingo, si mañana ganan se irán ¡07 puntos arriba del club merengue!
De acuerdo con la programación, el partido será en el Spotify a las 11:30 de la mañana (hora El Salvador)
Ultimátum a Xabi: si cae ante el Alavés se marcha del Real Madrid
La paciencia en los despachos del Real Madrid prácticamente ya se acabó y la directiva blanca ya le hizo saber a Xabi Alonso que una derrota ante el Alavés el próximo domingo conllevará un despido automático.
Tras la racha de malos resultados, el Madrid no puede tolerar una derrota más y el ultimátum para Alonso es definitivo.
En exclusiva en El Chiringuito, el periodista José Luis Sánchez, la noche del jueves (hora El Salvador), dio a conocer que el Alonso está sabedor que el domingo puede ser su último partido en el banquillo si no gana.
“Xabi está fuera si el Real Madrid pierde contra el Alavés”, afirmó Sánchez en El Chiringuito.
Si bien es cierto que el Alavés no es un club de los más fuertes, el Madrid ya ha dejado perder importantísimos puntos ante rivales de esta jerarquía (Elche, Rayo Vallecano y Girona).
Muchos creen que el Madrid ganará, pues de perder Alonso no sería el único señalado y algunos jugadores también podrían salir perjudicados si el resultado es adverso.
VIDEO : Aficionados del Haka quemaron el estadio tras el descenso del equipo
El conjunto del FC Haka, equipo histórico finlandés con sede en Valkeakoski, dio a conocer que se incendió una de las tribunas de su estadio que terminó causando varios daños en las instalaciones y en el campo de juego.
El incendio representa un duro golpe para el club, que ya enfrentaba problemas económicos y deportivos. Algunos medios han informado que el incendio pudo ser por una protesta de la afición al estar enojados por haber descendido, aunque las primeras investigaciones han señalado que habría sido por un accidente.
La policía arrestó a tres adolescentes y al menos uno de ellos, de 15 años, admitió ser el responsable de iniciar las llamas que terminaron saliéndose de control.
Por el momento, el club no ha informado en sus redes sociales cual va a ser la forma en la que podrán cubrir y reparar los gastos de los daños que tienen. Con el descenso, el panorama se complica para los ingresos del equipo.
#Finlandia l El conjunto del FC Haka, equipo histórico finlandés con sede en Valkeakoski, dio a conocer que se incendió una de las tribunas de su estadio que terminó causando varios daños en las instalaciones y en el campo de juego. pic.twitter.com/OkeuWUXM89
— Señal Capital (@senalcapital) December 11, 2025