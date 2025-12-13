Internacionales
Inundaciones en Indonesia dejaron más de 1,000 muertos
Las inundaciones, acaecidas hace dos semanas en las provincias de Sumatra Septentrional, Occidental y Aceh, también causaron más de 5,400 heridos.
Además, 1,2 millones de personas desplazadas siguen alojadas en albergues temporales, indicó la agencia en su página web.
Indonesia, Malasia y Tailandia, en el sureste asiático, y Sri Lanka, en el sur de Asia, se vieron azotados este mes por intensas tormentas tropicales y por el monzón, que causaron aludes, deslizamientos de tierras y crecidas repentinas.
Es una de las peores catástrofes ocurridas recientemente en Sumatra y Aceh, en su extremo occidental, impactada también por el tsunami de 2004.
El coste de la reconstrucción podría alcanzar casi 52.000 millones de rupias (unos 3.100 millones de dólares).
El gobierno indonesio ha sido criticado por no haber decretado el estado de catástrofe natural, una medida que habría acelerado las labores de rescate y una mejor coordinación. Yakarta tampoco ha querido pedir ayuda internacional, al contrario de Sri Lanka.
El sábado, el presidente indonesio, Prabowo Subianto, visitó de nuevo las provincias afectadas y afirmó que los operarios siguen trabajando para reabrir las carreteras que conducen a las zonas más aisladas.
«A causa de las condiciones naturales y físicas, hubo leves retrasos pero inspeccioné todos los sitios de evacuación: están en buenas condiciones, los servicios aportados son adecuados y las provisiones alimentarias, suficientes», declaró el mandatario en la base aérea de Soewondo después de visitar Langkat, en Sumatra Septentrional.
Sheinbaum invita al papa León XIV a visitar México
La conversación ocurrió durante las celebraciones del Día de la Virgen de Guadalupe, una importante fecha para los creyentes católicos en México, en la que millones de personas visitan la basílica de Guadalupe en la capital mexicana.
«En esta fecha tan especial para el pueblo de México, conversé por llamada telefónica con su santidad el papa León XIV para invitarlo a visitar nuestro país», dijo Sheinbaum en la red social X.
«Envía bendiciones y saludos a todos en este día de la Virgen de Guadalupe», añadió.
En México, un país de 126 millones de habitantes, el 78 % de la población se identifica como católica, según datos de 2020 del instituto de estadística.
La última vez que un papa visitó México fue en 2016, cuando Francisco realizó una gira por cinco estados del país.
Antes, Benedicto XVI visitó México en 2012 y Juan Pablo II realizó cinco viajes al país.
Se eleva a 8 la cantidad de personas fallecidas en ataques del Cártel de Sinaloa en Guatemala
Las autoridades del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) de Guatemala brindaron una actualización de la cifra de fallecidos en los ataques perpetrados por el Cártel de Sinaloa en aldeas fronterizas.
Según el INACIF, un total de siete cuerpos ingresaron en la morgue del hospital de Huehuetenango y uno más en San Marcos.
De manera que la cifra de fallecidos en los ataques en aldeas fronterizas es de ocho y ya no seis como se había informado preliminarmente.
De acuerdo a la Policía Nacional Civil de Guatemala (PNC), los ataques ocurrieron en Nentón, Cuilco, Santa Ana Huista y La Democracia, en Huehuetenango, así como en Tacaná, San Marcos.
Evacúan a miles de personas por inundaciones y deslaves tras fuertes lluvias
Las lluvias torrenciales que han provocado fuertes inundaciones y desbordamiento de ríos en Washington, han obligado a las autoridades a emitir este jueves emergencia en dicho estado.
De acuerdo con cadenas nacionales como Telemundo, han informado que estos incidentes han dejado a personas atrapadas por inundaciones y que decenas de miles de residentes recibieron orden de evacuación.
“Las fuertes lluvias continuaron cayendo sobre algunas partes del estado, lo que provocó el aumento del caudal de ríos, el cierre de carreteras, rescates y la suspensión de los trenes Amtrak entre Seattle y Vancouver”, menciona la cadena informativa.
La intensidad de las precipitaciones aumentó en varios condados de las montañas Cascade de Washington, donde se registraron hasta seis pies de lluvia en 24 horas.
Los responsables de la gestión de emergencias instaron a residentes a no conducir por zonas inundadas.