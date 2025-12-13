Inundaciones en Indonesia dejaron más de 1,000 muertos

Las inundaciones, acaecidas hace dos semanas en las provincias de Sumatra Septentrional, Occidental y Aceh, también causaron más de 5,400 heridos.

Además, 1,2 millones de personas desplazadas siguen alojadas en albergues temporales, indicó la agencia en su página web.

Indonesia, Malasia y Tailandia, en el sureste asiático, y Sri Lanka, en el sur de Asia, se vieron azotados este mes por intensas tormentas tropicales y por el monzón, que causaron aludes, deslizamientos de tierras y crecidas repentinas.

Es una de las peores catástrofes ocurridas recientemente en Sumatra y Aceh, en su extremo occidental, impactada también por el tsunami de 2004.

El coste de la reconstrucción podría alcanzar casi 52.000 millones de rupias (unos 3.100 millones de dólares).

El gobierno indonesio ha sido criticado por no haber decretado el estado de catástrofe natural, una medida que habría acelerado las labores de rescate y una mejor coordinación. Yakarta tampoco ha querido pedir ayuda internacional, al contrario de Sri Lanka.

El sábado, el presidente indonesio, Prabowo Subianto, visitó de nuevo las provincias afectadas y afirmó que los operarios siguen trabajando para reabrir las carreteras que conducen a las zonas más aisladas.

«A causa de las condiciones naturales y físicas, hubo leves retrasos pero inspeccioné todos los sitios de evacuación: están en buenas condiciones, los servicios aportados son adecuados y las provisiones alimentarias, suficientes», declaró el mandatario en la base aérea de Soewondo después de visitar Langkat, en Sumatra Septentrional.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...