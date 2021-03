Capturan en Aeropuerto Internacional a italiano con $22 mil sin justificar

Foto/cortesía de Diario El Salvador.

Nora de Barriere es una mujer de 75 años, quien aún se encuentra dando clase a pesar de sus edad, este martes recibió su primera dosis de la vacuna SINOVAC de China, informó Diario El Salvador

Barriere trabaja desde hace 34 años en el área de registro académico del Centro Escolar General Francisco Morazán, de San Salvador, explicó el medio de comunicación.

Esta mañana, recibió su vacuna en la Unidad Comunitaria de Salud Familiar San Antonio Abad, como parte del Gobierno del Presidente Bukele de su estrategia para llevar la dosis a todo los salvadoreños.

Según Nora, al momento de la aplicación no sintió ningún malestar o efecto adverso, y espera que su cuerpo pronto tenga defensas ante la enfermedad de la COVID-19.

“Yo me siento bien, no siento ningún efecto. Me siento más protegida porque uno está con su familia, sus nietos y bisnietos. Yo siempre me he cuidado de la enfermedad. Me vacuno porque quiero estar sana y que mi familia esté bien”, detalló la maestra de 75 años.