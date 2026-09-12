Capturan a conductor ebrio tras provocar dos accidentes en Chalchuapa y Santa Ana e intentar huir

Habitantes del cantón Yomo, en el distrito de Alegría, Usulután Norte, denunciaron públicamente una serie de casos en los que varios perros habrían sido envenenados. Según el reporte difundido por residentes de la zona, al menos cuatro caninos han sido encontrados sin vida en los últimos días, la mayoría de ellos sobre una misma calle del cantón.

La situación ha generado preocupación entre las familias del sector, quienes temen que continúen apareciendo más animales afectados. Los denunciantes aseguran que los perros habrían ingerido algún tipo de sustancia tóxica, aunque hasta el momento no existe un informe oficial que determine qué producto fue utilizado ni quién estaría detrás de los hechos. Los vecinos han pedido la intervención de las autoridades para investigar lo ocurrido y evitar nuevos casos.

En El Salvador, la protección de los animales de compañía está respaldada por la Ley Especial de Protección y Bienestar Animal, que reconoce a los animales como seres sintientes y otorga al Instituto de Bienestar Animal facultades para investigar, rescatar y dar seguimiento a denuncias de maltrato. Además, el Código Penal contempla penas de entre dos y cuatro años de prisión para quien provoque lesiones, sufrimiento o daño a animales de compañía, sanciones que pueden incrementarse en determinadas circunstancias.

Mientras se esclarece lo ocurrido, los residentes del cantón Yomo solicitan una investigación que permita determinar si las muertes están relacionadas entre sí y establecer responsabilidades en caso de comprobarse un envenenamiento deliberado. El llamado principal de la comunidad es prevenir que más animales resulten afectados y garantizar la seguridad de las mascotas que permanecen en la zona.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...