Camión pierde el control y queda sobre el arriate en la carretera de Oro

El reconocido grupo infantil mexicano “Karlita y sus amigas” ofrecerá un concierto gratuito en El Salvador en beneficio de los niños que se encuentran en el hogar del Padre Vito Guarato y otros orfanatos salvadoreños.

El denominado “Festival del día del niño 2025” es organizado por almacenes Shopping Center, quienes estarán regalando entradas en varias de sus sucursales para que la población puedan asistir a este concierto a realizarse el domingo 28 de septiembre en el Hotel Real Intercontinental a las 2:00 de la tarde.

“Varios de los niños que se encuentran en estos hogares asistirán al concierto y como empresa creemos que es importante que la población en general comparta con estos chicos en una celebración adelantada del día del niño, es por ellos que nos sumaremos con la entrega de entradas gratis para el concierto”. Agregó Antonio Gómez de Shopping Center.

Para la población que quiera asistir al festival, almacenes Shopping Center estará regalando entradas en todas sus sucursales durante los días previos al evento.

Durante el Festival del día del niño 2025, Karlita y sus amigas estrenará 2 nuevas canciones: “El pan yan yam” y “La pijamada”, que se vienen a sumar a los éxitos de su primer disco “Mis Mascotas”, que contiene las canciones: El Gato bandido, Luno mi perro saltarín, mi perrita estrella y el baile de mis mascotas entre otras.

Los organizadores aseguran que la diversión y alegría estarán garantizadas ya que habrán rifas, shows de hadas, payasos, entrega de refrigerios y muchas sorpresas más.

El representante artístico del grupo y empresario mexicano Tarín de León manifestó sentirse honrado en participar de esta causa benéfica y esto luego de su exitosa gira por El Salvador “Fue asombroso el recibimiento y aceptación del pueblo salvadoreño y estamos contentos de volver para esta noble causa”. Aseguró de León.

El Festival es organizado luego del éxito que tuvo el pasado mes de agosto Karlita y sus Amigas en sus 3 conciertos ofrecidos en el país y cuya afluencia fue masiva en las presentaciones realizadas en el parque Cuscatlán y los centros comerciales Plaza Mundo Soyapango y Metrocentro San Salvador.

El grupo mexicano espera un lleno total durante este festival que tiene un objetivo solidario. “Esta es una gran oportunidad de solidarizarnos con los niños que se encuentran en el Hogar del padre Vito Guarato, una oportunidad de amor entre hermanos salvadoreños. Los niños que están en el hogar también tienen derecho de celebrar el día del niño y nosotros tenemos esta oportunidad de ayudar a que tengan una celebración maravillosa”. Aseguró Karlita de León, líder y vocalista de la agrupación.

Este proyecto musical está conformado por Karlita, AniLu y Alaia, quienes han participado en el Festival Colorines, uno de los eventos artísticos de entretenimiento infantil más importantes en México y han tenido presentaciones en Plaza La Isla de Mérida y Plaza Forum Buenavista de la Ciudad de México.

Para conocer más sobre las aventuras de sus integrantes, pueden visitar el canal oficial de Youtube, Spotify y otras redes sociales como Karlita y sus Amigas.

