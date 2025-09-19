Barcelona confirmó el estadio donde jugará contra el PSG en la Champions League

Kylian Mbappé volvió a ser decisivo para el Real Madrid al anotar un doblete de penal que permitió a los blancos vencer 2-1 al Marsella este martes en el Santiago Bernabéu, durante la primera jornada de la Liga de Campeones.

El conjunto francés se adelantó en el marcador gracias a un gol de Timothy Weah, pero Mbappé igualó desde los once metros al minuto 29 y selló la victoria en el 81 tras una mano de Facundo Medina que decretó el segundo penal.

El equipo dirigido por Xabi Alonso inició el partido con Vinicius Jr. en el banquillo y Rodrygo en la banda izquierda. Los primeros instantes del encuentro mostraron a un Marsella nervioso, con varias jugadas de peligro cerca de su portería, incluyendo un remate de Franco Mastantuono, debutante en Champions con el Real Madrid, que se estrelló en el poste.

A pesar de la expulsión de Dani Carvajal en el minuto 73, el Real Madrid mantuvo la ventaja gracias a la frialdad de Mbappé desde el punto de penal, consolidando un inicio prometedor para la temporada europea.

