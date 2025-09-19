Internacionales -deportes
Barcelona confirmó el estadio donde jugará contra el PSG en la Champions League
Trent Alexander-Arnold sufre lesión muscular y será baja temporal en el Real Madrid
El Real Madrid confirmó este miércoles que su lateral derecho inglés, Trent Alexander-Arnold, sufrió una lesión muscular en el bíceps femoral de su pierna izquierda, aunque no precisó el tiempo exacto de recuperación.
El defensa, recién incorporado al club procedente del Liverpool, tuvo que abandonar el campo en el minuto cuatro del partido ante el Marsella (2-1) durante la primera jornada de la Liga de Campeones por molestias en la parte posterior del muslo.
Según medios deportivos madrileños, Alexander-Arnold podría estar de baja entre seis y ocho semanas, lo que representa un contratiempo para el técnico Xabi Alonso, especialmente en la Champions, ya que Dani Carvajal fue expulsado frente al conjunto francés. El inglés se perdería al menos el próximo partido ante el Kairat Almaty, programado para el 30 de septiembre.
Real Madrid derrota 2-1 al Olympique de Marsella con doblete de Mbappé en la Champions
Kylian Mbappé volvió a ser decisivo para el Real Madrid al anotar un doblete de penal que permitió a los blancos vencer 2-1 al Marsella este martes en el Santiago Bernabéu, durante la primera jornada de la Liga de Campeones.
El conjunto francés se adelantó en el marcador gracias a un gol de Timothy Weah, pero Mbappé igualó desde los once metros al minuto 29 y selló la victoria en el 81 tras una mano de Facundo Medina que decretó el segundo penal.
El equipo dirigido por Xabi Alonso inició el partido con Vinicius Jr. en el banquillo y Rodrygo en la banda izquierda. Los primeros instantes del encuentro mostraron a un Marsella nervioso, con varias jugadas de peligro cerca de su portería, incluyendo un remate de Franco Mastantuono, debutante en Champions con el Real Madrid, que se estrelló en el poste.
A pesar de la expulsión de Dani Carvajal en el minuto 73, el Real Madrid mantuvo la ventaja gracias a la frialdad de Mbappé desde el punto de penal, consolidando un inicio prometedor para la temporada europea.
Mañana arranca la Champions League con el debut del Real Madrid ante Olympique de Marsella
El esperado torneo de la Champions League dará inicio mañana, y el Real Madrid, conocido como el “Rey de Europa”, debutará frente al club francés Olympique de Marsella.
En la segunda edición del nuevo formato del certamen, el equipo español busca recuperar su prestigio tras una discreta participación la temporada pasada, que lo obligó a disputar los playoffs contra el Manchester City para acceder a los octavos de final.
Con nuevas incorporaciones y un técnico que ha implementado distintas tácticas y sistemas, el Madrid llega al torneo con más herramientas que en la campaña anterior. La grandeza del club, como el equipo más laureado de la competición, mantiene la exigencia de ganar la “Orejona”, y cualquier otro resultado es considerado un fracaso para la afición.
Este nuevo formato incluye más equipos, por lo que los primeros encuentros comenzarán a las 10:45 a. m., mientras que los partidos restantes, incluyendo el del Real Madrid, iniciarán a la 1:00 p. m.