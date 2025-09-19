Connect with us

Internacionales -deportes

Barcelona confirmó el estadio donde jugará contra el PSG en la Champions League

Publicado

Hace 1 hora

el

El FC Barcelona confirmó que sus partidos como local en la Champions League se disputarán en el estadio Olímpico de Montjuic, según informó el programa deportivo El Chiringuito en sus redes sociales.

En un comunicado, el club azulgrana explicó que continúa trabajando para obtener los permisos administrativos que permitan reabrir el Camp Nou en los próximos meses.

Actualmente, el histórico estadio se encuentra en proceso de remodelación, razón por la cual el equipo no puede utilizarlo para sus compromisos oficiales.

Related Topics:
Continuar Leyendo
PUBLICIDAD
Publicidad

Internacionales -deportes

Trent Alexander-Arnold sufre lesión muscular y será baja temporal en el Real Madrid

Publicado

Hace 2 días

el

17 septiembre, 2025

Por

El Real Madrid confirmó este miércoles que su lateral derecho inglés, Trent Alexander-Arnold, sufrió una lesión muscular en el bíceps femoral de su pierna izquierda, aunque no precisó el tiempo exacto de recuperación.

El defensa, recién incorporado al club procedente del Liverpool, tuvo que abandonar el campo en el minuto cuatro del partido ante el Marsella (2-1) durante la primera jornada de la Liga de Campeones por molestias en la parte posterior del muslo.

Según medios deportivos madrileños, Alexander-Arnold podría estar de baja entre seis y ocho semanas, lo que representa un contratiempo para el técnico Xabi Alonso, especialmente en la Champions, ya que Dani Carvajal fue expulsado frente al conjunto francés. El inglés se perdería al menos el próximo partido ante el Kairat Almaty, programado para el 30 de septiembre.

Continuar Leyendo

Internacionales -deportes

Real Madrid derrota 2-1 al Olympique de Marsella con doblete de Mbappé en la Champions

Publicado

Hace 3 días

el

16 septiembre, 2025

Por

Kylian Mbappé volvió a ser decisivo para el Real Madrid al anotar un doblete de penal que permitió a los blancos vencer 2-1 al Marsella este martes en el Santiago Bernabéu, durante la primera jornada de la Liga de Campeones.

El conjunto francés se adelantó en el marcador gracias a un gol de Timothy Weah, pero Mbappé igualó desde los once metros al minuto 29 y selló la victoria en el 81 tras una mano de Facundo Medina que decretó el segundo penal.

El equipo dirigido por Xabi Alonso inició el partido con Vinicius Jr. en el banquillo y Rodrygo en la banda izquierda. Los primeros instantes del encuentro mostraron a un Marsella nervioso, con varias jugadas de peligro cerca de su portería, incluyendo un remate de Franco Mastantuono, debutante en Champions con el Real Madrid, que se estrelló en el poste.

A pesar de la expulsión de Dani Carvajal en el minuto 73, el Real Madrid mantuvo la ventaja gracias a la frialdad de Mbappé desde el punto de penal, consolidando un inicio prometedor para la temporada europea.

Continuar Leyendo

Internacionales -deportes

Mañana arranca la Champions League con el debut del Real Madrid ante Olympique de Marsella

Publicado

Hace 4 días

el

15 septiembre, 2025

Por

El esperado torneo de la Champions League dará inicio mañana, y el Real Madrid, conocido como el “Rey de Europa”, debutará frente al club francés Olympique de Marsella.

En la segunda edición del nuevo formato del certamen, el equipo español busca recuperar su prestigio tras una discreta participación la temporada pasada, que lo obligó a disputar los playoffs contra el Manchester City para acceder a los octavos de final.

Con nuevas incorporaciones y un técnico que ha implementado distintas tácticas y sistemas, el Madrid llega al torneo con más herramientas que en la campaña anterior. La grandeza del club, como el equipo más laureado de la competición, mantiene la exigencia de ganar la “Orejona”, y cualquier otro resultado es considerado un fracaso para la afición.

Este nuevo formato incluye más equipos, por lo que los primeros encuentros comenzarán a las 10:45 a. m., mientras que los partidos restantes, incluyendo el del Real Madrid, iniciarán a la 1:00 p. m.

Continuar Leyendo

Publicidad

Lo Más Leído