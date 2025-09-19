Nacionales
Fuerza Armada remueve escombros tras derrumbe en carretera Litoral
Nacionales
Camión pierde el control y queda sobre el arriate en la carretera de Oro
Economia
Lanzamiento del Gordo Navideño de la Lotería
En un esfuerzo por cumplir con las exigencias de los salvadoreños amantes de los juegos lotéricos, en conferencia de prensa damos a conocer a los medios de comunicación, el nuevo sorteo que podrá hacer millonario a un salvadoreño.
El Gordo Navideño de la Lotería, se convierte en el sorteo con la bolsa de premios más grande de la historia de nuestra institución, con una bolsa de premios de alrededor de 3 millones de dólares, distribuida en más de 12,000 oportunidades de ganar.
Este Sorteo rompe esquemas con TRES GRANDES PREMIOS:
- UN MILLÓN Y MEDIO DE DÓLARES de primer gran premio (No acumulable)
- Un segundo gran premio de CIEN MIL DÓLARES.
- Un tercer gran premio de CINCUENTA MIL DÓLARES.
Un monto que reafirma nuestro compromiso con el bienestar, la emoción y la transparencia. A partir de hoy 19 de septiembre, los salvadoreños ya pueden comprar sus fracciones del GORDO NAVIDEÑO con agentes vendedores, en puntos de venta y en los kioscos de Lotería en todo el país.
Se pondrán a la venta 100,000 billetes, agrupados en series de 100 billetes cada una, las series estarán numeradas de la 000 a la 999, los billetes estarán numerados del 00 al 99, cada billete constará de 40 fracciones, el precio de cada fracción será de $1.50, y el de cada billete de $60.00 En pocas palabras para ganar uno de los premios mayores y demás premios de urna, deben acontecer dos eventos: Acertar el número de serie y acertar el número del billete. Los salvadoreños, además de los tres grandes premios principales, tendrán la oportunidad de ganar muchos premios: por aproximación anterior y posterior, por terminación, por tener el número de billete o serie ganadora del primer, segundo y tercer premio.
Es importante mencionar que con una sola fracción del número ganador del GORDO NAVIDEÑO un salvadoreño podría ganarse 37,500 dólares por solo $1.50. Cada detalle ha sido pensando en brindar más oportunidades de ganar en estas fiestas navideñas.
Todos los participantes del sorteo podrán revisar si sus fracciones fueron ganadoras, a través del sorteo EN VIVO, a desarrollarse EL 20 DE DICIEMBRE DE 2025, en METROCENTRO SAN SALVADOR, desde las 7:30 p.m. estaremos transmitiendo por canal 10 y nuestras redes sociales, este espectacular evento que contará con un ambiente festivo y muchas sorpresas. Todos los que quieran vivir este sorteo junto a nosotros, los esperamos ese día en la octava etapa de metrocentro para que todos los salvadoreños puedan vivir la emoción de conocer el ganador de 1 MILLON Y MEDIO de dólares.
Los resultados también los podrán conocer en nuestra aplicación para Android «Lotería de El Salvador», en las redes sociales @lotería.sv, en la lista que pueden encontrar impresa en periódicos y en puntos de ventas, kioscos o con agentes vendedores.
EL GORDO NAVIDEÑO es más que un sorteo, es una tradición que inicia HOY, con la certeza y la confianza de que, en esta Navidad, un salvadoreño se podrá convertir en millonario. Hoy invitamos a todos a convertir EL GORDO en una tradición navideña. Que comprar y regalar un billete del GORDO NAVIDEÑO de la LOTERÍA sea motivo para compartir con sus familias y amigos la oportunidad de ganar.
Nacionales
Karlita y sus amigas trae “El Festival del día del niño 2025” en beneficio de orfanatos salvadoreños
El reconocido grupo infantil mexicano “Karlita y sus amigas” ofrecerá un concierto gratuito en El Salvador en beneficio de los niños que se encuentran en el hogar del Padre Vito Guarato y otros orfanatos salvadoreños.
El denominado “Festival del día del niño 2025” es organizado por almacenes Shopping Center, quienes estarán regalando entradas en varias de sus sucursales para que la población puedan asistir a este concierto a realizarse el domingo 28 de septiembre en el Hotel Real Intercontinental a las 2:00 de la tarde.
“Varios de los niños que se encuentran en estos hogares asistirán al concierto y como empresa creemos que es importante que la población en general comparta con estos chicos en una celebración adelantada del día del niño, es por ellos que nos sumaremos con la entrega de entradas gratis para el concierto”. Agregó Antonio Gómez de Shopping Center.
Para la población que quiera asistir al festival, almacenes Shopping Center estará regalando entradas en todas sus sucursales durante los días previos al evento.
Durante el Festival del día del niño 2025, Karlita y sus amigas estrenará 2 nuevas canciones: “El pan yan yam” y “La pijamada”, que se vienen a sumar a los éxitos de su primer disco “Mis Mascotas”, que contiene las canciones: El Gato bandido, Luno mi perro saltarín, mi perrita estrella y el baile de mis mascotas entre otras.
Los organizadores aseguran que la diversión y alegría estarán garantizadas ya que habrán rifas, shows de hadas, payasos, entrega de refrigerios y muchas sorpresas más.
El representante artístico del grupo y empresario mexicano Tarín de León manifestó sentirse honrado en participar de esta causa benéfica y esto luego de su exitosa gira por El Salvador “Fue asombroso el recibimiento y aceptación del pueblo salvadoreño y estamos contentos de volver para esta noble causa”. Aseguró de León.
El Festival es organizado luego del éxito que tuvo el pasado mes de agosto Karlita y sus Amigas en sus 3 conciertos ofrecidos en el país y cuya afluencia fue masiva en las presentaciones realizadas en el parque Cuscatlán y los centros comerciales Plaza Mundo Soyapango y Metrocentro San Salvador.
El grupo mexicano espera un lleno total durante este festival que tiene un objetivo solidario. “Esta es una gran oportunidad de solidarizarnos con los niños que se encuentran en el Hogar del padre Vito Guarato, una oportunidad de amor entre hermanos salvadoreños. Los niños que están en el hogar también tienen derecho de celebrar el día del niño y nosotros tenemos esta oportunidad de ayudar a que tengan una celebración maravillosa”. Aseguró Karlita de León, líder y vocalista de la agrupación.
Este proyecto musical está conformado por Karlita, AniLu y Alaia, quienes han participado en el Festival Colorines, uno de los eventos artísticos de entretenimiento infantil más importantes en México y han tenido presentaciones en Plaza La Isla de Mérida y Plaza Forum Buenavista de la Ciudad de México.
Para conocer más sobre las aventuras de sus integrantes, pueden visitar el canal oficial de Youtube, Spotify y otras redes sociales como Karlita y sus Amigas.