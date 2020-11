Caen pandilleros implicados en el asesinato de motorista y cobrador en Huizúcar

Personal de la Sección Táctica Operativa (STO), de la Policía Nacional Civil (PNC), informó que lograron capturar esta tarde a dos miembros de pandilla, quienes serían los responsables de haber asesinado a un motorista y cobrador de la ruta de buses 78, en el cantón Nazareth de Huizúcar, La Libertad.

De acuerdo con fuentes cercanas a la PNC, los pandilleros detenidos solo han sido identificados por sus alias como: “Bulula” y “Eclipse”.

El hecho sucedido la noche de ayer (lunes), dentro del bus quedó el cuerpo de Arístides Alfonso Vides, cobrador del bus; mientras que el motorista identificado como Jorge Alberto, fue llevado al hospital San Rafael de Santa Tecla, donde falleció horas más tarde.

De momento, las autoridades de la PNC no han detallado cuál sería el móvil del hecho contra los trabajadores del bus, pero no se descarta que esté relacionado al no pago de la “renta”.

