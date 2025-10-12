Nacionales
Autobús queda atascado en puente de Soyapango sin causar heridos
Un autobús quedó al borde del vacío en el derivador hacia el puente San José, en el distrito de Soyapango, luego de que el conductor cometiera un error al maniobrar en la pendiente para incorporarse al puente, según testigos.
La mitad de la carrocería del vehículo quedó suspendida sobre la carretera de Oro, generando restricciones temporales de tráfico mientras las autoridades coordinaban su retiro.
Registramos siniestro vial en el sector del puente San José, Soyapango, ctra. Panamericana, en sentido hacia oriente.
pic.twitter.com/3AbpLylx05
— VMT (@VMTElSalvador) October 12, 2025
Afortunadamente, el incidente solo dejó daños materiales, sin reportes de heridos, informaron las autoridades.
Habilitamos el paso vehicular en ctra. Panamericana, en el sector del puente San José, Soyapango.
pic.twitter.com/lTQfztcowW
— VMT (@VMTElSalvador) October 12, 2025
El Salvador registra ocho días sin homicidios
El sábado 11 de octubre cerró con cero homicidios a nivel nacional, informó la Policía Nacional Civil (PNC), consolidando a El Salvador como uno de los países más seguros del continente.
Con este registro, ya son ocho los días sin asesinatos en lo que va de octubre y 234 días sin homicidios durante 2025. Las autoridades destacaron que estos resultados reflejan el trabajo conjunto entre la PNC y la Fuerza Armada.
En 2024, El Salvador cerró con una tasa histórica de homicidios de 1.9 por cada 100,000 habitantes, gracias a medidas de seguridad implementadas por el Gobierno del presidente Nayib Bukele, como el Plan Control Territorial y el Régimen de Excepción.
Para 2025, la meta es aún más ambiciosa: alcanzar una tasa de 1.0 homicidio por cada 100,000 habitantes.
MARN advierte sobre lluvias eléctricas y ráfagas de viento en gran parte del país
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que desde tempranas horas de la mañana se esperan lluvias en sectores de la zona costera oriental, extendiéndose hacia la franja volcánica cerca del mediodía.
Durante la tarde, las precipitaciones se concentrarán en la cadena volcánica y en la zona montañosa norte, mientras que por la noche se prevé que afecten nuevamente la zona montañosa norte, así como sectores costeros y de las regiones oriental y occidental del país.
Las lluvias podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y ráfagas de viento que superarían los 40 km/h. El viento mantendrá una dirección variable entre el sureste y sur, con velocidades de 8 a 18 km/h.
El ambiente se mantendrá ligeramente cálido durante el día y fresco por la noche y madrugada. Según el MARN, estas condiciones son generadas por la influencia de la Zona de Convergencia Intertropical, una baja presión inmersa en ella y una vaguada en la región centroamericana, las cuales aportan humedad e inestabilidad atmosférica sobre el territorio salvadoreño.