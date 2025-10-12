Nacionales
Automóvil choca contra separadores de carril y es abandonado en Santa Tecla
Esta madrugada, un automóvil tipo sedán fue abandonado tras impactar contra los separadores de carril en un tramo de la carretera Panamericana, en el distrito de Santa Tecla, municipio de La Libertad Sur.
El vehículo, marca Kia y placas P664-324, quedó empotrado después del choque. Autoridades que llegaron al lugar confirmaron que no se encontraron personas en el interior del automóvil.
Nacionales
Autobús queda atascado en puente de Soyapango sin causar heridos
Un autobús quedó al borde del vacío en el derivador hacia el puente San José, en el distrito de Soyapango, luego de que el conductor cometiera un error al maniobrar en la pendiente para incorporarse al puente, según testigos.
La mitad de la carrocería del vehículo quedó suspendida sobre la carretera de Oro, generando restricciones temporales de tráfico mientras las autoridades coordinaban su retiro.
Registramos siniestro vial en el sector del puente San José, Soyapango, ctra. Panamericana, en sentido hacia oriente.
Mantenemos el paso controlado. pic.twitter.com/3AbpLylx05
— VMT (@VMTElSalvador) October 12, 2025
Afortunadamente, el incidente solo dejó daños materiales, sin reportes de heridos, informaron las autoridades.
Habilitamos el paso vehicular en ctra. Panamericana, en el sector del puente San José, Soyapango.
En el lugar, un autobús había quedado varado en una pendiente. pic.twitter.com/lTQfztcowW
— VMT (@VMTElSalvador) October 12, 2025
Nacionales
El Salvador registra ocho días sin homicidios
El sábado 11 de octubre cerró con cero homicidios a nivel nacional, informó la Policía Nacional Civil (PNC), consolidando a El Salvador como uno de los países más seguros del continente.
Con este registro, ya son ocho los días sin asesinatos en lo que va de octubre y 234 días sin homicidios durante 2025. Las autoridades destacaron que estos resultados reflejan el trabajo conjunto entre la PNC y la Fuerza Armada.
En 2024, El Salvador cerró con una tasa histórica de homicidios de 1.9 por cada 100,000 habitantes, gracias a medidas de seguridad implementadas por el Gobierno del presidente Nayib Bukele, como el Plan Control Territorial y el Régimen de Excepción.
Para 2025, la meta es aún más ambiciosa: alcanzar una tasa de 1.0 homicidio por cada 100,000 habitantes.