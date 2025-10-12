Automóvil choca contra separadores de carril y es abandonado en Santa Tecla

El sábado 11 de octubre cerró con cero homicidios a nivel nacional, informó la Policía Nacional Civil (PNC), consolidando a El Salvador como uno de los países más seguros del continente.

Con este registro, ya son ocho los días sin asesinatos en lo que va de octubre y 234 días sin homicidios durante 2025. Las autoridades destacaron que estos resultados reflejan el trabajo conjunto entre la PNC y la Fuerza Armada.

En 2024, El Salvador cerró con una tasa histórica de homicidios de 1.9 por cada 100,000 habitantes, gracias a medidas de seguridad implementadas por el Gobierno del presidente Nayib Bukele, como el Plan Control Territorial y el Régimen de Excepción.

Para 2025, la meta es aún más ambiciosa: alcanzar una tasa de 1.0 homicidio por cada 100,000 habitantes.

