Nacionales
Capturan a hombre por disparar al aire en Santa Ana
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) detuvieron a William Alfredo Raimundo Linares, de 33 años, por realizar disparos al aire en la colonia San Rafael 2, del cantón Las Aradas, en Santa Ana Centro.
La detención se produjo luego de que un ciudadano alertara a las autoridades sobre el hecho. Al llegar al lugar, los policías hallaron varios casquillos de bala, lo que confirmó la denuncia.
Durante el procedimiento, la PNC incautó un arma de fuego, un cargador y ocho cartuchos que estaban en posesión del detenido. Linares será remitido por los delitos de disparos al aire y portación ilegal de arma de fuego.
Economia
Defensoría del Consumidor refuerza vigilancia y buenas prácticas comerciales en El Salvador
La Defensoría del Consumidor (DC) continúa fortaleciendo su labor de supervisión y promoción de buenas prácticas comerciales en todo el país. Según Ricardo Salazar, presidente de la institución, cerca de 700 establecimientos a nivel nacional aplican al menos uno de los tres programas de cumplimiento diseñados para proteger los derechos de los consumidores.
Uno de los programas más destacados es “Aquí se respeta el derecho de los consumidores”, que busca prevenir prácticas como la venta de productos vencidos, la publicidad engañosa y la falta de información en promociones y ofertas. Además, fomenta que los precios sean claramente visibles para los clientes, conforme a la normativa vigente.
Otro grupo de empresas participa en el programa del sello de garantías de plataformas electrónicas, que certifica que los comercios en línea cumplen con estándares de transparencia, seguridad y atención al cliente, fortaleciendo la confianza en las transacciones digitales.
En lo que va del año, la Defensoría ha ejecutado más de 3,000 procedimientos de inspección en todo el territorio nacional, detectando que entre un 25 % y un 30 % de los hallazgos corresponden a prácticas abusivas, detalló Salazar.
El funcionario destacó que estas acciones forman parte de los esfuerzos impulsados por el presidente Nayib Bukele desde 2019 para garantizar el acceso a bienes y servicios esenciales en condiciones justas. Además, resaltó los avances normativos logrados bajo la actual administración, con cinco de las seis reformas a la Ley de Protección al Consumidor ya aprobadas.
Con estas medidas, la Defensoría del Consumidor refuerza su compromiso de proteger los derechos de la población y promover una cultura empresarial basada en la transparencia, la responsabilidad y el respeto a la normativa que asegura un mercado más justo y equilibrado.
Nacionales
Automóvil choca contra separadores de carril y es abandonado en Santa Tecla
Esta madrugada, un automóvil tipo sedán fue abandonado tras impactar contra los separadores de carril en un tramo de la carretera Panamericana, en el distrito de Santa Tecla, municipio de La Libertad Sur.
El vehículo, marca Kia y placas P664-324, quedó empotrado después del choque. Autoridades que llegaron al lugar confirmaron que no se encontraron personas en el interior del automóvil.
Nacionales
Autobús queda atascado en puente de Soyapango sin causar heridos
Un autobús quedó al borde del vacío en el derivador hacia el puente San José, en el distrito de Soyapango, luego de que el conductor cometiera un error al maniobrar en la pendiente para incorporarse al puente, según testigos.
La mitad de la carrocería del vehículo quedó suspendida sobre la carretera de Oro, generando restricciones temporales de tráfico mientras las autoridades coordinaban su retiro.
Registramos siniestro vial en el sector del puente San José, Soyapango, ctra. Panamericana, en sentido hacia oriente.
Mantenemos el paso controlado. pic.twitter.com/3AbpLylx05
— VMT (@VMTElSalvador) October 12, 2025
Afortunadamente, el incidente solo dejó daños materiales, sin reportes de heridos, informaron las autoridades.
Habilitamos el paso vehicular en ctra. Panamericana, en el sector del puente San José, Soyapango.
En el lugar, un autobús había quedado varado en una pendiente. pic.twitter.com/lTQfztcowW
— VMT (@VMTElSalvador) October 12, 2025